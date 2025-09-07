İran Su Krizi: 10 Milyon İnsan Susuz Kalabilir

SU KRİZİ BÜYÜYOR

İran’ın başkenti Tahran, uzun süredir süren beş yılı aşkın kuraklık ve rekor sıcaklıklar dolayısıyla ciddi bir su krizinin eşiğine geldi. Şehrin ana barajlarındaki su seviyeleri alarm verici derecede düşerken, yetkililer su tüketiminde acil bir azaltma sağlanmadığı takdirde bazı bölgelerde evlerde su tedarikinin tamamen kesilebileceği uyarısında bulundu.

HALKIN TEPKİSİ ARTIYOR

Su krizinin yanı sıra elektrik kesintileri ve altyapı sorunları da başkentte günlük yaşamı zorlaştırıyor. Bu durum, halkın tepkisini giderek artırıyor. BBC Farsça Servisi’ne konuşan bir Tahranlı, “Su kesintileri ve su basıncındaki ciddi düşüş, apartmanlarda suyun ya hızla tükenmesi ya da hiç olmaması anlamına geliyor.” şeklinde bir değerlendirmede bulundu. Aynı kişi, “Elektrikler kesilince internet de, asansörler de çalışmıyor. Özellikle yaz aylarındaki sıcak havalarda ve hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde durum dayanılmaz bir hal alıyor.” dedi. Küçük çocuk veya yaşlı bireylerin bu koşullara saatlerce katlanmak zorunda kaldığına dikkat çekti.

SU REZERVLERİ KRİTİK DÜZEYDE

Tahran, beş ana baraja bağımlı ve bu barajlardan biri olan Lar Barajı normal seviyesinin yalnızca yüzde 1’inde faaliyet gösteriyor. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, vatandaşları su tüketimini en az yüzde 20 oranında azaltmaya çağırdı. Temmuz ayı verilerine göre, su talebinin geçen yıla göre yüzde 13 azaldığı görülüyor, ancak yetkililer eylül ve ekim aylarında su tedarikinin sürdürülebilmesi için yüzde 12 oranında ek bir azalma gerektiğini vurguluyor. Enerji tasarrufu amaçlı kamu binalarının düzenli olarak kapatılması, işletmelerin ekonomik zararlar yaşamasına neden oluyor.

IKLIM DEĞİŞİKLİĞİ VE YÖNETİM SORUNLARI

BM Üniversitesi Su, Çevre ve Sağlık Enstitüsü Müdürü Prof. Kaveh Madani, durumu “Bu sadece bir su krizi değil, aynı zamanda bir ‘su iflası’.” şeklinde özetliyor. BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi’nden Daniel Tsegai, İran’ın su kıtlığının iklim değişikliği, arazi bozulması ve kötü yönetimle birleştiğinde ciddi sonuçlar doğurduğunu belirtiyor. Uzmanlar, sorunun yalnızca kuraklıkla sınırlı olmadığını, Türkiye’nin doğanın sağladığından fazla su tüketimi ve verimsiz tarımsal sulama yöntemlerinin su kaynaklarını hızla tüketmesinin de krizi derinleştirdiğini ifade ediyor.

ENERJİ SİSTEMLERİ DE ETKİLENİYOR

Tahran’daki su kıtlığı, enerji sistemlerini de olumsuz etkiliyor. Barajların boşalması hidroelektrik üretimini azaltıyor ve gazla çalışan santraller artan talebi karşılamakta zorlanıyor. Temmuz ayında elektrik talebi 69 bin megavata ulaşırken, kapasite ise sadece 62 bin megavat olarak kaydedildi. Bu durum, günde 2 ila 4 saat süren elektrik kesintilerine yol açıyor.

TOPLUMSAL SORUNLAR VE ALTYAPI SIKINTILARI

Su kesintileri, hastanelere ve temel hizmetlere öncelik verilerek yönetiliyor. Evlerde su, dönüşümlü olarak tanker veya borularla dağıtılıyor. Daha varlıklı haneler çatılara su depoları kurup bazı zorlukları aşarken, yoksul aileler ciddi sıkıntılarla karşı karşıya. Tahran’da arıtılmış suyun yüzde 22’sinin sızıntılar nedeniyle kaybolduğu bildiriliyor. İran’ın yeraltı su rezervlerinin yüzde 70’ten fazlasının tükenmiş olduğu biliniyor ve bazı bölgelerde yer altının yılda 25 santimetreye kadar çöktüğü tahmin ediliyor.