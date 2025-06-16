İran, Tahran’dan Göç Ediyor

Tahran’DA GÖÇ VE PANİK ARTIYOR

İsrail ve İran arasındaki karşılıklı saldırılar sürerken, İran’ın başkenti Tahran’da göç yaşanmaya başladı. Saldırılar sonucunda, başkenti terk edenlerin oluşturduğu araç kuyrukları kilometrelerce uzadı; trafik ise durma noktasına geldi. İran hükümeti, İsrail’in Tahran’a yönelik saldırıları sonrası, şehirdeki metro istasyonları ve yer altı otoparklarını sivil halka geçici sığınak olarak ilan etti. İran hükümet sözcüsü Fatemeh Mohajerani, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, “Pazar gecesinden itibaren metro istasyonları 24 saat açık kalacak” şeklinde duyurdu. Tahran Belediye Meclisi Başkanı Mehdi Chamran, şehirde herhangi bir bomba sığınağı bulunmadığını belirtti ve halkın bodrum ile tünellere yönlendirildiğini ifade etti. “Maalesef Tahran ve diğer şehirlerimizde sığınaklarımız yok. Metro sistemini aşırı kriz durumunda kullanabiliriz, ancak bunun için sistemi tamamen kapatmamız gerekir” dedi.

SALDIRILAR VE ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Saldırıların ardından başkent boyunca birçok bölgede elektrik kesintileri ve altyapı hasarı yaşandı. Panik içindeki siviller araçlarıyla ya da yürüyerek Tahran’dan kaçmaya çalıştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, toz bulutları içinde yürüyen insanların, çocuklarını sırtında taşıyan ebeveynlerin ve acil eşyalarıyla kaçan ailelerin görüntüleri görüldü. Saldırılar, Tahran’ın yoğun ticari ve nüfuslu bölgelerinden Tajrish Meydanı, Şeriati Caddesi, Veliasr Meydanı ve Kudüs Meydanı çevresinde yoğunlaştı. Kudüs Meydanı’na düzenlenen saldırının, Şuheda Hastanesi’ne yalnızca 50 metre mesafede gerçekleştiği bildirildi. Olay yerindeki görüntülerde, yaralı bir kişinin sedyeyle acil müdahale aracına taşındığı, binaların camlarının patladığı ve yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

Saldırıların ardından Tahran sokaklarında büyük panik yaşandı. Çoğu vatandaş evlerini terk ederken, bazıları metro istasyonlarına sığınmaya çalıştı. Tahran Belediyesi, kalabalık bölgelerden uzak durulması konusunda halkı uyardı. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırılarını sürdürmesi halinde Tahran’ın “yanacağı” yönünde tehdit etti. Katz, “İsrail’in sivil bölgelerine saldırılar devam ederse, bunun bedelini başta Tahran halkı olmak üzere İran halkı ağır şekilde ödeyecek” şeklinde ifade etti. İki tarafın karşılıklı saldırıları sonucu can kayıpları ciddi şekilde arttı. İran’da, İsrail’in saldırıları sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 224’e yükseldi; yaralı sayısının ise 1481 olduğu belirtildi. İran, İsrail’e yönelik düzenlediği misilleme saldırılarında ölenlerin sayısının 16’ya ulaştığını duyurdu. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran’ın Tel Aviv’in güneyindeki Bat Yam’a yaptığı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 9’a çıktığını bildirdi. Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Bu şekilde, İran’ın misillemelerinde ölü sayısının 16’ya yükseldiği belirtildi.