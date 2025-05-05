İran, Tehditlere Sert Yanıt Verecek

İSRAİL’İN TEHDİTLERİNE SERT YANIT

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Yemen’den atılan füzenin Ben Gurion Havalimanı çevresine düşmesinin ardından yaptığı İran’ı hedef alabilme açıklamasına tepki gösterdi. Bekayi, “İran’a yönelik tehditlere karşı, İran ve silahlı kuvvetlerimiz, her türlü saldırı ve maceraperest girişime karşı tam güçle ve en sert şekilde yanıt verecektir. Bu konuda en küçük bir şüphe olmasın.” dedi. Bekayi, düzenlediği haftalık basın toplantısında İran’ın nükleer programı, ABD ile devam eden dolaylı müzakereler, Fransa’nın açıklamaları ve İsrail’in tehditleri hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

PAKİSTAN ZİYARETİ

Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin Pakistan’a düzenlediği ziyarete değinen Bekayi, “Pakistan ile yakın ilişkilerimiz var ve bu ziyaret ikili görüşmeler çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Görüşmelerde Filistin, Lübnan ve Suriye gibi bölgesel konular ele alınacak. Ayrıca Arakçi, Hindistan’da gerçekleştirilecek Ortak Ekonomik Komite toplantısına katılmak üzere perşembe günü bu ülkeye geçecek.” ifadelerini kullandı.

ABD GÖRÜŞMELERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ile yapılacak dolaylı görüşmeleri Tahran’ın nükleer programını sona erdirmek üzerine hedeflendiğine dair açıklamalarına da Bekayi, “ABD ile yürüttüğümüz dolaylı müzakerelerde tutumumuz net ve değişmez. Bu süreci medya üzerinden değil, doğrudan ve ciddi şekilde sürdürüyoruz. İran’ın barışçıl nükleer enerji hakkı, uluslararası hukuk ve mantık çerçevesinde meşrudur. Bir anlaşmaya taraf olup sadece yükümlülüklerin İran’dan beklenmesi kabul edilemez.” şeklinde yanıt verdi.

UMAN KOORDİNASYONU

İran ve ABD arasında yapılması planlanan dördüncü tur dolaylı görüşmelerin ertelenmesine de değinen Bekayi, “İran, diyalog ve diplomasiye bağlılığını açıkça göstermiştir. Müzakerelere tam hazırlıkla katıldık. Görüşmelerin ertelenmesi, Umman Dışişleri Bakanı’nın önerisi ve tarafların ortak kararıyla gerçekleşti. Görüşmelerin geleceğiyle ilgili Umman’ın açıklamasını bekliyoruz. En uygun zaman ve yer, Umman’ın koordinasyonuyla belirlenecek ve duyurulacak.” ifadelerine yer verdi.

FRANSA’DAN BEKLENEN TUTUM

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot’un, İran’ın nükleer silah edinme noktasına geldiği ve nükleer faaliyetlerinin Avrupa güvenliğine tehdit oluşturması durumunda BM yaptırımlarının tekrar uygulanabileceğine dair açıklamalarına da Bekayi tepki gösterdi. Bekayi, “Fransa’dan yapıcı bir rol oynamasını bekliyoruz ancak bazı açıklamalar ve davranışlar, geçmişteki tutumları hatırlatıyor. İran’ın dolaylı görüşmeleri, nükleer konu ve yaptırımların kaldırılmasına odaklanmaktadır.” şeklinde konuştu.

TOPLANTININ ERTELENMESİ

Bekayi, İran ile Fransa, Almanya ve İngiltere arasında cuma günü yapılması planlanan toplantıya ilişkin, “Roma’daki toplantı iptal edilmedi, sadece İran ile ABD arasındaki dolaylı görüşmelerin lojistik nedenlerle ertelenmesi nedeniyle toplantı da ertelendi ve özel bir mesaj taşımıyordu. Karşılıklı anlaşma sağlanırsa yeni toplantıya hazırız.” dedi.