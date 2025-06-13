İran, Tel Aviv’i Füze İle Vurdu

İRAN’IN TEL AVİV SALDIRISI

İsrail’in gerçekleştirdiği saldırıların ardından, İran İsrail’in başkenti Tel Aviv’i hedef aldı. Saldırı sırasında 100’den fazla balistik füze kullanıldı ve İsrail’in hava savunma sistemi olan Demir Kubbe bu füzeleri durdurmakta yetersiz kaldı. Tel Aviv şehir merkezinde, çatışmalar sonrasında dumanların yükseldiği görüntüler kaydedildi.

TEHRAN’IN KONUMU VE TARİHİ

Tahran, İran’ın başkenti olmasının yanı sıra Tahran Eyaleti’nin de merkezi konumundadır. 18 milyondan fazla nüfusuyla, İran’ın en büyük kenti olarak biliniyor. Hazar Denizi’ne yaklaşık 100 km mesafede ve Elburz Dağları’nın güney yamaçlarında yer alıyor. Tahran, geçmişte Rey’in yakınında küçük bir köy iken, 1220 yılında Moğollar tarafından Rey’in yıkılmasından sonra kentin halkı Tahran’a yerleşti. Sonuç olarak, Tahran bir kent olarak gelişmeye başladı ve günümüzde Rey’in kalıntıları Tahran’ın güneyinde yer alıyor.

TARİHİ GELİŞİMİ VE MODERNLEŞME

Kaçar Hanedanı’nın kurucusu Ağa Muhammed Han, 1785 yılında Tahran’ı aldı ve 1788’de başkent olarak ilan etti. O tarihten itibaren, şehir hızla gelişim gösterdi. Kaçar Hanedanı’nın 1925’te devrilmesinin ardından, Şah Rıza Pehlevi’nin (hükümdarlığı 1924-41) hükümdarlığı döneminde Tahran büyük ölçüde genişledi. II. Dünya Savaşı’nda, kentte önemli bir toplantı olan Tahran Konferansı düzenlendi. 1941-1979 yılları arasında Muhammed Rıza Pehlevi’nin döneminde ise petrol sanayisinin gelişimiyle birlikte şehir hızla modernleşti. Ancak 1979 İslam Devrimi sonrası ekonomik ve siyasi sorunlar nedeniyle kentin gelişimi duraklama dönemine girdi.

TEHRAN’IN NÜFUSU VE UZAKLIK

Tahran, İran’ın ekonomik ve sosyal yapısına yön veren en modern kentlerden biridir. 1979’dan sonra, ülke nüfusuna paralel olarak kentin nüfusu 2,5 kat artarak 13 milyona yaklaşmıştır. Tahran ile Tel Aviv arasındaki mesafe ise 1897 km’dir.