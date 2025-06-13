İran, Tel Aviv’i füzelerle vurdu

İRAN’IN TEL AVİV SALDIRISI

İsrail’in gerçekleştirdiği hava saldırılarından sonra İran, İsrail’in başkenti olan Tel Aviv’i hedef aldı. 100’den fazla balistik füzeyle düzenlenen bu saldırıda, İsrail’in hava savunma sistemi olan Demir Kubbe aşıldı. Tel Aviv şehir merkezinden dumanların yükseldiği gözlemlendi.

TEL AVİV HAKKINDA

Tel Aviv, İsrail’in Akdeniz kıyısında yer alan ve Guş Dan metropolünde bulunan bir şehir olup, yaklaşık 451.523 nüfusa sahiptir. Şehir, ülkenin finans ve teknoloji merkezi olarak öne çıkmakta. Birçok uluslararası kuruluş ve ülke Tel Aviv’i İsrail’in başkenti olarak tanımakta ve elçiliklerini burada bulundurmaktadır. Doğu Kudüs, İsrail’in bir parçası olarak kabul edildiğinde, Tel Aviv ülkenin Kudüs’ten sonraki en kalabalık şehri olarak ikinci sırada yer alıyor.

TEL AVİV’İN TARİHİ VE GELİŞİMİ

Tel Aviv, 1909 yılında Yafa liman kentinin bitiminde kurulmuş ve zamanla gelişerek Yafa’dan ayrılmıştır. Bu dönemde bölgede oldukça fazla sayıda Filistin Arapı yaşamaktaydı. İsrail’in bağımsızlığını kazanmasından iki yıl sonra, yani 1950’de Tel Aviv ve Yafa tek bir belediyeye bağlanmıştır. 2003 yılında Tel Aviv’deki Beyaz Kent, UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine dahil edilmiştir.

EKONOMİK VE SOSYAL YAPISI

Tel Aviv, küresel bir şehir olarak ekonomik açıdan önemli bir merkez olmasının yanı sıra, İsrail Borsası’na da ev sahipliği yapmaktadır. Şehirde sayısız şirket ve araştırma merkezi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, turistik açıdan zengin olan Tel Aviv’de birçok plaj, bar, kafe ve market bulunur. “Uyumayan Akdeniz şehri” olarak bilinen kent, sürekli akan trafiği ve 24 saat açık olan mağazalarıyla dikkat çekiyor.

TEL AVİV’İN EKONOMİK REKABETİ

İşte bu nedenle Tel Aviv, Orta Doğu’nun en büyük ikinci kent ekonomisine sahip olurken, dünya çapındaki küresel şehirler sıralamasında 42. sırada yer alıyor. Ayrıca, yaşam maliyetleri göz önüne alındığında, Tel Aviv dünyadaki en pahalı şehirler arasında 8. sırada bulunmaktadır. Gazeteci David Kaufman, Tel Aviv’i Akdeniz’in yeni başkenti olarak nitelendiriyor. 2010 yılında Knight Frank’in yaptığı Dünya’nın Şehirleri anketinde 34. sırada yer almayı başarmıştır. 2011’de Lonely Planet, Tel Aviv’i favori şehirler arasında 3. olarak seçerken, National Geographic de şehri dünyadaki en iyi 9. kumsal şehri olarak belirlemiştir. Tel Aviv ayrıca düzenli olarak dünyanın en iyi LGBTİ dostu şehirlerinden biri olarak anılmaktadır. Tel Aviv ile Tahran arasındaki mesafe ise 1897 km’dir.