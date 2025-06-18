İran Televizyonlarına Siber Saldırı Gerçekleşti

İran TELEVİZYONLARINA SİBER SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

İsrail ve İran arasındaki savaşta gerilim yükselmeye devam ederken, İran televizyonlarına siber bir saldırı düzenlendi. Saldırı, İran devlet televizyonları İRIB TV3 ve Farsat’ın uydu yayınlarına gerçekleştirildi. Bu siber saldırı sonucu, kanalların yayını kesildi ve protesto gösterilerinden görüntüler kullanılarak halkı rejime karşı ayaklanma çağrısı yapıldı.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMALAR

İranlı yetkililer, bu siber saldırının yalnızca uydu üzerinden yayın alan kesimleri etkilediğini bildirdi. Ayrıca, uydu sinyallerine dışarıdan müdahale edilme olasılığının bulunduğunu belirtti. Yayın akışına yapılan sızmanın boyutu ve sorumlusuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.