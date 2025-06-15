İran Televizyonu, İki General Öldü

İSRAİL’İN SALDIRILARINDA ÖNEMLİ İSİMLER KAYBEDİLDİ

İran devlet televizyonu, İsrail’in gerçekleştirilen saldırılarında Devrim Muhafızları İstihbarat Kurumu Başkanı Muhammed Kazımi ve iki generalin hayatını kaybettiğini bildiriyor. İsrail, İran’a yönelik sürdürdüğü saldırılarda, Tahran’ın önemli isimlerini hedef almaya devam ediyor. Tahran’ın batısında başlatılan yeni saldırı dalgasında, bir kez daha Devrim Muhafızlarının üst düzey bir ismi hedef alındı.

GENELKURmay BAŞKANI DA HEDEFTEYDİ

İsrail, 13 Haziran’da İran’nın farklı şehirlerinde bulunan nükleer tesisler ile ordu komuta kademesini hedef alan geniş çaplı saldırılar gerçekleştiriyor. Bu saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve birçok üst düzey komutanın yanı sıra 9 nükleer bilim insanının da hayatını kaybettiği belirtildi. Daha önce yapılan açıklamalarda toplam sivil kaybın 78 olduğu duyurulmuştu.

İRAN’DAN MISİLLESİ

İran ordusunun İsrail’e yönelik balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 13 kişinin hayatını kaybettiği, 400’den fazla kişinin de yaralandığı ifade ediliyor. Türkiye başta olmak üzere birçok ülke, İsrail’i bu saldırılar nedeniyle kınadı. Ayrıntılar geliyor…