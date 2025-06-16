İran Televizyonu, Kazımi’nin Öldüğünü Duyurdu

İSRAİL’İN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İran devlet televizyonu, İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılarda Devrim Muhafızları İstihbarat Kurumu Başkanı Muhammed Kazımi ile iki generalin hayatını kaybettiğini duyurdu. Saldırılar, Tahran’ın önemli isimlerini hedef almaya sürüyor. Özellikle Tahran’ın batısında düzenlenen yeni saldırı dalgasında Devrim Muhafızlarının üst düzey bir yetkilisi hedef alındı. Saldırının sonucunda Kazımi ve iki general yaşamını yitirdi.

HAFTALARCA SÜREN SALDIRILARIN SONUCU

Devrim Muhafızları Ordusu, saldırıda Kazemi’nin yardımcısı Hasan Mohaqiq ile komutan Mohsen Baqeri’nin de öldüğünü açıkladı. İsrail, 13 Haziran’da İran’ın farklı şehirlerindeki nükleer tesisleri başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesine yönelik geniş çaplı saldırılar gerçekleştirdi. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve birkaç üst düzey komutanla birlikte 9 nükleer bilim insanı da hayatını kaybetti. Daha önce açıklanan verilere göre toplam sivil kaybın 78 olduğu belirtiliyor.

MİSİLLEME VE DIŞ TEPKİLER

İran ordusunun, İsrail’e karşı balistik füzelerle yaptığı misilleme sonucunda 13 kişinin yaşamını yitirdiği, 400’den fazla kişinin yaralandığı ifade ediliyor. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülke, İsrail’i kınayan açıklamalarda bulundu.