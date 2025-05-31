İran, Trump’ın teklifiyle ilgili yanıt bekliyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın yaklaşık iki hafta önce bahsettiği nükleer anlaşma teklifinin, 31 Mayıs 2025’te Umman tarafından Tahran’a ulaştığını açıkladı. Erakçi, X platformunda yaptığı paylaşımda, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi’nin Tahran’a sürpriz bir ziyarette bulunduğunu ifade etti. Erakçi, “Değerli kardeşim Umman’ın seçkin Dışişleri Bakanı Busaidi, bugün Tahran’a kısa bir ziyaret gerçekleştirerek, İran halkının ilkeleri, ulusal çıkarları ve hakları doğrultusunda uygun şekilde yanıtlanacak bir ABD teklifinin unsurlarını sundu” şeklinde konuştu.

GÖRÜŞMELER VE ANLAŞMAZLIKLAR

İran ve ABD arasındaki nükleer müzakereler, Umman’ın arabuluculuğunda beş tur görüşmeyle devam ediyor. Taraflar arasındaki temel sorun, uranyum zenginleştirme meselesi. İran, nükleer programını atom bombası üretimine engel olacak bir şekilde sınırlandırmayı ve bunun karşılığında ekonomik yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor. ABD ise, daha önce düşük düzeyde zenginleştirmeye onay verirken, son dönemde İran’ın her düzeyde uranyum zenginleştirme faaliyetini durdurmasını şart koşuyor.

ABD basını, 11 Mayıs’ta Umman’daki dördüncü tur görüşmelerde, Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff’un İran heyetine yazılı bir teklif sunduğunu bildirmişti. Trump, bu konuda “Evet, bir teklif var. Ama İran hızlı hareket etmeli, yoksa kötü şeyler olacak” sözleriyle Tahran’a baskı yaptı. Ancak İran, o dönemde kendisine yazılı bir teklif ulaşmadığını iddia etti.

SÜRECİN ARKA PLANINDAKİ GELİŞMELER

Trump, 2018’de ABD’nin Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) olarak bilinen 2015 nükleer anlaşmasından tek taraflı çekilmesi ve İran’a ağır yaptırımlar uygulanması kararı almıştı. 2025’te göreve dönmesiyle beraber, İran’la yeni bir anlaşma için diplomatik çabalar hızlanmış durumda. Nisan ayında Umman’da başlayan dolaylı görüşmeler, Roma ve yeniden Umman’da devam etti. İran, yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programını kısıtlamaya istekli olduğunu ifade ederken, düşük düzeyde uranyum zenginleştirme konusundaki durumu da öne çıkartıyor.