İran, Tüm Seçenekleri Saklı Tutuyor

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI’NDAN KINAMA

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin düzenlediği hava saldırısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Arakçi, “Bu sabahki olayların çirkin ve kalıcı sonuçları olacak. BM’nin her bir üyesi bu son derece tehlikeli, kanunsuz ve suç teşkil eden davranıştan dolayı alarma geçmelidir.” ifadelerini kullandı.

AMERİKA’NIN YAPTIĞI İHLALLER

Açıklamasında, ABD’nin İran’ın Fordow, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislerine yönelik saldırısını sert bir dille eleştiren Arakçi, bu durumun Birleşmiş Milletler tüzüğünü, uluslararası hukuku ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’nı ihlal ettiğini belirtti. Arakçi, “BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi olan Amerika Birleşik Devletleri, İran’ın barışçıl nükleer tesislerine saldırarak ciddi bir ihlale imza atmıştır” dedi.

İRAN’IN SAVUNMA HAKKI

Bakan Arakçi, “BM tüzüğü ve meşru bir şekilde kendini savunmaya izin veren hükümleri uyarınca İran, egemenliğini, çıkarlarını ve halkını savunmak için tüm seçenekleri saklı tutmaktadır.” açıklamasında bulundu. Bu ifadeler, İran’ın kendini savunma konusundaki kararlılığını net bir şekilde ortaya koyuyor.