İran-Türkiye Sınırında Tır Kuyruğu Oluştu

BÖLGEDEKİ GERGİNLİK ARTMA KAYGISI

İsrail’in İran’a gerçekleştirdiği saldırı sonrası bölgede gerginlik durumu yükselirken, Türkiye ve İran arasındaki Esendere Gümrük Kapısı’nda yaklaşık 2 kilometrelik tır kuyruğu oluşuyor. Özellikle İranlı tır şoförleri, “Canımızı vatanımız için feda ederiz. Gerekirse biz de savaşırız” ifadelerini kullanıyor.

SINIR GEÇİŞLERİNDE GECİKMELER

Yüksekova ilçesinde bulunan Esendere Gümrük Kapısı’nda, işlemlerin yavaş ilerlemesi nedeniyle, İran’a ya da İran’dan Türkiye’ye geçmek isteyen birçok tır kuyruk oluşturdu. Her yıl bu aylarda tır geçişlerinde yoğunluk yaşanırken, son dönemdeki İsrail-İran gerilimi tır kuyruğunun daha da uzamasına neden oluyor. Tır şoförü Adil Celili, “3 günden bu yana sınır kapısında bekliyoruz. İnternet bağlantısı da yok, ailemize haber veremiyoruz. Herkes tedirgin. Yemeğimiz bitiyor, lavabo yok. İran-İsrail savaşında ne olursa olsun canımızı vatanımız için feda ederiz. Gerekirse devletimiz için seve seve savaşırız” şeklinde duygularını paylaşıyor.

Burada mağduriyet yaşadıklarını dile getiren Behmen Alipor, “3 gündür sırada bekliyoruz. İran-İsrail arasında zaten savaş var, bu da bizi etkiledi. Yemek sıkıntımız da, lavabo sıkıntımız da var. İnşallah kısa sürede bu sıkıntılar biter, biz de işimize gücümüze döneriz. Yoksa savaşlar zaten herkes için kötü olur” açıklamasında bulunarak yaşadığı zorlukları aktarıyor.