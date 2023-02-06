İran: Türkiye’ye yardım etmeye hazırız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Türkiye’de meydana gelen depreme ilişkin yaptığı açıklamada, İran’ın her türlü yardıma hazır olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Türkiye’de yaşanan şiddetli depreme ilişkin açıklamada bulundu. Kenani, depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı dilerken, İran’ın her türlü yardıma hazır olduğunu söyledi.

“YARDIM GÖNDERMEYE HAZIRIZ”

Derin üzüntü duyduklarını dile getiren Kenani, “İhtiyaç duyulması halinde İran olarak iyi ilişkiler içerisinde olduğumuz komşumuz Türkiye ve Suriye’ye sağlık ve yardım ekiplerini insani, ahlaki, dini ve komşuluk hakkı gereği göndermeye hazırız” ifadelerini kullandı.