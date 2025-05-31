İran, UAEA’nın Raporuna Sert Tepki Gösterdi

İRAN’DAN SERT TEPKİ

İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) Tahran’ın son 3 aylık nükleer faaliyetlerine dair yayımladığı rapora oldukça sert bir yanıt verdi. İran Dışişleri Bakanlığı ile İran Atom Enerjisi Kurumu tarafından yapılan ortak açıklamada, söz konusu raporun “taraflı ve siyasi baskılarla hazırlanmış” olduğu belirtildi. Açıklamada, ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya’nın Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nı (KOEP) ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 2231 sayılı kararındaki yükümlülüklerini sürekli ihlal ettiği vurgulanırken, İran’ın ise Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) çerçevesindeki yükümlülüklerine sadık kaldığı ifade edildi.

SPOLİTİK ADIMLARA DİKKAT

Ayrıca, Tahran yönetimi, Kasım 2024’teki UAEA Yönetim Kurulu toplantısında İran aleyhine sunulan karar taslağının “siyasi ve haksız” olduğunu açıkça belirtti ve bu adımın birçok üye ülke tarafından desteklenmediğini hatırlattı. Açıklamada, UAEA’nın tarafsızlık ilkesine aykırı hareket ettiği vurgulandı. İran, UAEA Başkanı Rafael Grossi ve ajansın üst düzey yetkililerinin son dönemdeki Tahran ziyaretlerinde yürütülen iş birliğinin raporda yeterince yansıtılmadığını kaydetti.

İŞ BİRLİĞİ GÖRMEZDEN GELİNDİ

İran, Ajans’a çeşitli sahalarda erişim, numune alma, bilgi sağlama ve kapsamlı açıklamalar sunarak gerekli iş birliğini sağladığını belirtti. Ancak raporda, İsrail kaynaklı sahte belgelere dayanılarak iddiaların tekrarlanmasına dikkat çekildi. Bu noktada, İran’ın denetçi atamalarına ilişkin eleştirilerinin de reddedildiği bildirildi. UAEA’nın 125 denetçisinin mevcut olduğu ve bazı denetçilerin iptalinin İran’ın yasal bir egemenlik hakkı olduğunu ifade edildi.

BASINÇLARA BOYUN EĞMEYİZ

Açıklamada, UAEA’nın İran’ın gönüllü nükleer taahhütlerini bağlayıcı yükümlülük gibi göstermeye çalıştığı ve İsrail’in verdiği bilgilere dayanan raporun profesyonel doğrulama ilkeleriyle çeliştiği vurgulandı. Ayrıca, UAEA’nın tarafsızlık ilkesine aykırı hareket ettiği, Grossi’nin gayriresmi baskılara boyun eğdiği ifade edildi. İran, barışçıl nükleer programının Ajans denetimi altında sürdüğünü ve nükleer silahların ülkenin savunma doktrininde yer almadığını belirtti.

MEŞRU HAKLARINI KORUYACAK

Son olarak, İran, belirli ülkelerin raporu kötüye kullanmaya kalkışması durumunda meşru hak ve çıkarlarını korumak adına “uygun karşılık” vereceğini ve sorumluluğun tamamen bu ülkelere ait olduğunu bildirdi. UAEA, İran’a ait nükleer faaliyetler konusunda raporunda, İran’ın yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyumunun nükleer silah üretimi için gerekli olan yüzde 90 seviyesine çok yakın olduğunu ifade etmişti.