İran Ulusal Güvenlik Stratejisi Açıklandı

İRAN’IN BÖLGESEL GÜVENLİK STRATEJİSİ

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Danışmanı ve İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani, Irak’a yaptığı ziyaret sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Laricani, “Bölgeyi karıştırmak yerine istikrar peşindeyiz. Bir ülke komşusunun güvenlik meselelerine sızmamalı, düşmanın İran içine sızması ciddi bir sorun” ifadelerini kullandı. Irak’a gerçekleştirdiği ilk resmi ziyarette İran’ın bölgesel güvenlik stratejisi ve İsrail ile yaşanan 12 günlük çatışma hakkında değerlendirmelerde bulundu. Laricani, bölgesel meselelerin her zaman ülkenin çıkarları ve ulusal güvenliği açısından önemli olduğunu vurguladı.

GÜVENLİK ANLAŞMASININ ÖNEMİ

Laricani, İran’ın güvenlik stratejisinin bölgesel konulara odaklandığını belirtirken, ulusal güvenlikte iki temel görüş olduğunu aktardı. “Birinci görüş, ABD ve İsrail’in dile getirdiği gibi barışı güç kullanarak sağlamak. Bu anlayış ya teslim olmayı ya da savaşı zorunlu kılıyor ve bunun sonucu bölgenin altüst olmasıdır” dedi. “İkinci görüş ise, ülkelerin katılımıyla kalıcı güvenlik sağlamaktır. Bu yaklaşımda herkesin güçlü olması hedefleniyor ve İran da bu yolu izliyor. Böylece bölgeyi karıştırmak yerine istikrar peşindeyiz” şeklinde konuştu. Bu bağlamda, Irak ile imzalanan güvenlik anlaşmasının iki ülkenin güvenliğini üçüncü tarafların müdahalesinden koruma amacını taşıdığını vurguladı.

DÜŞMAN İLE YAŞANAN ÇATIŞMA

Laricani, geçtiğimiz Haziran ayında İsrail ile İran arasında meydana gelen 12 günlük savaşa da değindi. “Düşman, İslam ülkelerinin ihtilafları nedeniyle İran’ın yalnız kalacağını düşünüyordu. Ancak hem İslam ülkelerinin hükümetleri hem de halkları İran’ın yanında durdu” açıklamasında bulundu. “Öte yandan düşman, en güçlü savunma imkanlarına sahip olduğunu sanıyordu. Ancak savaşın ortasında fırlatılan yoğun füze saldırıları karşısında tamamen çaresiz kaldılar” ifadelerini kullandı. Savaş sırasında yaşanan bir olayı da paylaşan Laricani, bir bölge yetkilisinin Netanyahu’nun kendisine “İran’ın işi bitti” dediğini ama savaşın ilerleyen günlerinde aynı yetkilinin Netanyahu’dan “Çok büyük sorunlarımız var” cevabı aldığını aktardı.

DÜŞMANIN YENİ TAKTİKLERİ

Laricani, İsrail’e karşı izlenen askeri stratejiyi bir kazanım olarak değerlendirirken “Düşmanın İran içine sızması ciddi bir sorun” dedi. “Bizim de acı verici zafiyetlerimiz oldu, bazı alanlarda sızmalar gerçekleşti. Fakat aynı zamanda önemli güçlerimiz de vardı ve bunların etkili yönlerini de görmeliyiz” şeklinde konuştu. Ayrıca, ABD Başkanı’nın “Son günlerde hem bizim hem Netanyahu’nun başına cehennem açılmıştı, ben Netanyahu’yu kurtardım” sözlerini hatırlatarak, düşmanın sürekli yeni yollar aramakta olduğunu belirtti. “Buna rağmen asla gurura kapılmamalıyız çünkü düşman tüm bunları inceliyor ve yeni yöntemler buluyor. Biz de aynı şekilde sürekli yeni yollar aramalıyız” dedi.