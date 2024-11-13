İran Uyruklu 3 Kardeşin Ölümü

OLAY YERİNDEKİ GELİŞMELER

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi’ndeki 8 katlı bir apartmanın en üst katında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, yakın bir zamanda eşyalarla birlikte kiralanan dairede yaşayan ve henüz kimliği tespit edilemeyen İran uyruklu 3 kardeşten haber alınamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

POLİS, İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Ekiplere, yedek anahtar ile eve girme imkanı sağlandı ve burada 3 kardeşin cansız bedenleri ile karşılaştılar. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatılırken, kardeşlerin ölüm nedenleri üzerine polisin detaylı incelemesi devam ediyor.