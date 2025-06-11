İran Uyruklu 3 Şüpheli Uyuşturucu İle Yakalandı

KAYSERİ’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Kayseri’de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda, İran uyruklu üç şüphelinin midelerinden kapsül halinde uyuşturucu madde çıktığı belirtildi. Uyuşturucular hastanede çıkarıldığı sırada, şüpheliler tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

İl Jandarma Komutanlığı’nın istihbarat çalışmaları sonucunda, İran uyruklu A.O. (51), M.S. (37) ve P.S. (28) isimli kişilerin ülkelerinden Kayseri’ye uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Şüpheliler, Kocasinan ilçesi Himmetdede Mahallesi’nde taksi ile şehre girmek istedikleri sırada durduruldu. Araçta yapılan aramada 15 gram esrar, 5 gram bonzai ve 117 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

TEDAVİ SÜRECİ VE GÖZALTINA ALMA

Gözaltına alınan üç şüpheli, muayene için Kayseri Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Röntgen ve ultrason kontrollerinde, şüphelilerin midesinde uyuşturucu madde bulunduğu tespit edildi. Yuttukları uyuşturucuları kente sokmaya çalıştıkları öğrenildi. Sağlık ekibinin müdahalesiyle midedeki kapsüller çıkarıldı. Tedavilerini tamamlayan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim edildi.