İran Üzerine Çok İyi Görüşmeler Yaptık

ABD BAŞKANININ EKONOMİ AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen geleneksel Paskalya yumurta yuvarlama etkinliğinde önemli açıklamalar yaptı. Ekonomideki gelişmelere dikkat çekerken, “Çok para kazanıyoruz. Arabalarda, alüminyumda ve çelikte zaten yüzde 25’lik bir paya sahibiz. Bu ülkenin daha önce gördüğünden çok daha fazla para kazanıyoruz ve bu sadece başlangıç” ifadesini kullandı.

PAPA FRANCİS’İN VEFATI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Papa Francis’in vefatına değinen Trump, “O, dünyayı seven çok iyi bir adamdı. Özellikle zor zamanlardan geçiyordu” sözlerini sarf etti. Ayrıca, bayrakların ülke genelinde yarıya indirilmesi gerektiğini hatırlatarak, Papa’nın cenazesine katılıp katılmayacağına ilişkin, “Henüz bilmiyorum, sadece zamanlamaya bakmam gerekiyor” yanıtını verdi.

İRAN VE UKRAYNA GÖRÜŞMELERİ

Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD-İran arasındaki nükleer müzakerelere de değinen Trump, “Ukrayna ve Rusya konusunda çok iyi görüşmeler yaptık. Aslında İran konusunda da çok iyi görüşmeler yaptık. Bunun nasıl işleyeceğini göreceğiz. Size önümüzdeki üç gün içinde tüm detayları vereceğim” dedi.

MÜZAKERE İHTİYACI VE GÖÇ POLİTİKASI

Yeni gümrük vergileri üzerinde de durarak, “Herkes müzakere etmek istiyor” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Göç politikasıyla ilgili olarak da, “Bu ülkedeki karmaşayı temizlemek için seçildim. Suçlu, katil, uyuşturucu baronları, aklınıza gelebilecek her türden kötü insanlar geldi. Hapishanelerden, akıl hastanelerinden gönderildiler. Ben onları dışarı çıkarmak için buradayım” ifadelerini kullandı.

DİNİN ÖNEMİ ÜZERİNE VURGU

Konuşmasının sonunda manevi değerlere vurgu yapan Trump, “Ülkeyi bir araya getirmek için dine ihtiyacımız var. Din her şeyi bir arada tutar. Harika bir şey” şeklinde sözlerini tamamladı.