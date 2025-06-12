İran Ve Abd Arasında Gerilim Artıyor

İRAN VE ABD ARASINDA NÜKLEER GERİLİM ARTARKEN

İran ile ABD arasında nükleer gerilim giderek yükseliyor. İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzadeh, yaptığı açıklamada, nükleer müzakereler veya Washington ile bir çatışma durumunda, Tahran’ın bölgedeki ABD üslerine saldıracağını ifade etti. Bu açıklamanın ardından ABD, Bağdat Büyükelçiliğini tahliye etmeye hazırlanmaya başladı. Ayrıca, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in, Ortadoğu’daki personelin aileleri için tahliye onayı verdiği de bildirildi. Hegseth, bölgede görevli ABD askerlerinin ailelerinin gönüllü olarak bölgeden ayrılmalarını onayladıklarını duyurdu ve “Ortadoğu’da gelişmekte olan gerginliği izliyoruz” dedi.

SEYAHAT YASAĞI VE TAHLİYE HAZIRLIĞI

Associated Press’le yapılan habere göre, ABD, Bahreyn ve Kuveyt’teki gereksiz diplomatik personel ve ailelerin tahliyesini planlıyor. Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği ise amerikan vatandaşlarının Irak’a gitmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Ancak Iraklı kaynaklar, tahliyeyi gerektirecek bir güvenlik sorununu tespit etmediklerini belirtti. Irak askeri sözcüsü, “İstihbarat ve saha raporları, diplomatik misyonların çalışmalarını etkileyecek gerçek tehditlere işaret etmiyor” diyerek güvenlik durumu hakkında bilgi verdi.

KUDÜS VE BAHREYN’DE KISITLAMALAR

ABD’nin Bahreyn Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada personel ve operasyonların normal şekilde devam ettiği, buna karşın Kudüs Büyükelçiliği’nde personel hareketlerinin kısıtlandığı ifade edildi. Ayrıca, üst düzey İranlı bir yetkili, bölgedeki tansiyonu artırmanın, İran’ın ABD ile pazar günü yapacağı nükleer görüşmeleri etkilemeyi amaçlayan bir “psikolojik savaş” olduğunu belirtti.

İran Devrim Muhafızları Komutanlığı, “Tahran, İsrail’e geçmiş saldırılardan daha güçlü ve yıkıcı bir şekilde karşılık verecek” ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump ise, “İsrail’in İran’a saldırısı yakın görünmüyor ama gerçekleşme ihtimali high” diyerek, İran ile bir çatışmadan kaçınmak istediğini belirtti. “İran ile dostça bir yol tercih ederim, kısa sürede bir gelişme olabilir” sözleriyle durumu değerlendirdi.

ABD ORDUSUNUN GÜCÜNE VURGU

Trump ayrıca, Ortadoğu kökenli bazı ABD’li personelin ülkelerinden ayrılması kararını, “bölgenin tehlikeli bir yer haline gelebileceği” gerekçesiyle aldıklarını ifade etti. “Çekilme kararı personelimize bildirildi” diyen Trump, İran’ın nükleer programıyla ilgili tutumunu tekrarlayarak, “Asla nükleer silaha sahip olamazlar. Buna izin vermeyeceğiz” dedi. Ayrıca, Truth Social hesabından “ABD ordusunun zafer üstüne zafer kazanacağına inanıyorum” mesajını paylaştı.

İRAN’DAN AMANSIZ BİR CEVAP

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile görüşmelerin Ayetullah Ali Hamaney’in politikaları doğrultusunda sürdürüleceğini vurgulayarak, “Zorbalığa boyun eğmeyeceğiz” dedi. Washington’un taleplerine karşı çıkarak, nükleer araştırmaların durdurulmasını asla kabul etmeyeceklerini belirtti. Pezeşkiyan, “Bilimsel araştırma yapmamız için izin almamız gerektiğini kim söyledi?” diye sordu.

NÜKLEER MÜZAKERE SÜRECİ DEVAM EDİYOR

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakerelerin anlaşma ile sonuçlanmaması halinde Trump, İran’ı “daha önce görülmemiş şekilde bombalayacaklarını” belirtmişti. İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzadeh de, “Müzakerelerin başarılı olmasını umuyoruz ancak başarısız olursa, karşı tarafın kayıpları kesinlikle bizimkinden fazla olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.