İran Ve ABD Görüşmeleri Maskat’ta Yapılacak

İRAN VE ABD GÖRÜŞMELERİNİN DÖRDÜNCÜ TURU

İran ile ABD arasındaki müzakerelerin dördüncü turu, 11 Mayıs’ta Umman’ın başkenti Maskat’ta gerçekleştirilecek. İran haber ajansı Nour News, kimliği belirtilmeyen bir yetkiliye dayanarak, bu görüşmelerin pazar günü yapılacağını bildirdi. Nükleer görüşmelerin daha önce iki kez Maskat’ta ve bir kez de İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlendiği kaydediliyor. Taraflar, gerçekleştirilen bu müzakerelerin ardından yaptıkları açıklamalarda, görüşmelerin olumlu bir atmosfere sahip olduğunu belirtmişti.

NÜKLEER ANLAŞMA SÜRECİ

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci, 2018’de ABD’nin nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesiyle başlamıştı. Eski ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakerelere yönelik bir çağrının yanı sıra tehditler içeren bir mektubu Mart ayında İran lideri Ali Hamaney’e göndermişti. Bu mektuptan sonra İran, Umman aracılığıyla yanıt vermişti. Tahran ile Washington, mektup alışverişinin ardından önce 12 Nisan’da Umman’da, ardından birer hafta arayla Roma ve tekrar Umman’da dolaylı görüşmeler düzenlemişti.

GÖRÜŞMELERİN ERTELENMESİ

Dördüncü tur müzakerelerin başlangıç tarihi 3 Mayıs olarak açıklanmıştı. Ancak görüşmelere aracılık yapan Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, müzakerelerin “lojistik nedenlerden” ötürü ertelendiğini duyurdu.