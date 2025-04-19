İran Ve ABD Müzakereleri İtalya’da Başladı

NÜKLEER MÜZAKERELERİN İKİNCİ TURU BAŞLADI

ABD ile İran arasında gerçekleştirilen nükleer konulu müzakerelerin ikinci turu, İtalya’nın başkenti Roma’da başladı. Umman’ın ara buluculuğunda yürütülen bu dolaylı müzakerelerde, iki ülkenin heyetleri bir araya gelerek İran’ın nükleer programını tartışıyor ve olası bir anlaşmanın çerçevesini belirliyor.

HEYETLERİN KATILIMI

İran heyetine, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi başkanlık ediyor. ABD tarafında ise, Başkan Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff liderlik yapıyor. Müzakerelerin bu aşaması, iki ülke arasında nükleer anlaşmazlıkların giderilmesi açısından kritik bir öneme sahip.