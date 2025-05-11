İran Ve ABD Müzakereleri Sona Erdi

MÜZAKERELERİN SONU

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ile ABD arasında Maskat’ta gerçekleştirilen dördüncü tur dolaylı müzakerelerin sona erdiğini açıkladı. Bu müzakereler, İran ve ABD arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için önemli bir adım olarak görüldü.

GÖRÜŞMELERİN DEĞERİ

Bekayi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “İran ile ABD arasındaki dördüncü tur dolaylı müzakereler sona erdi. Tarafların birbirlerinin tutumlarını daha iyi anlaması ve farklılıkları gidermek için makul ve gerçekçi yollar bulması açısından zorlu ancak faydalı görüşmeler oldu.” şeklinde ifadelerde bulundu.

Son olarak, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bir sonraki tur müzakerelerin Umman tarafından koordine edilerek duyurulacağını belirtti. Müzakerelerin geleceği, uluslararası ilişkilerde yeni gelişmelere kapı açabilir.