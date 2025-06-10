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İran Ve ABD Nükleer Müzakereleri Devam Ediyor

İRAN VE ABD’NİN NÜKLEER MÜZAKERELERİ DEVAM EDİYOR

İran ile ABD arasında yürütülen nükleer müzakerelerin altıncı turunun 15 Haziran’da Umman’da düzenleneceği duyuruldu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, nükleer müzakereler hakkında yaptığı açıklamada, “İran ile ABD arasındaki dolaylı görüşmelerin bir sonraki turunun gelecek pazar günü Maskat’ta yapılması öngörülüyor” dedi.

GÖRÜŞMELERIN TARİHİ VE YERİ

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından İran ile yapılacak görüşmelerin 12 Haziran’da gerçekleştirileceğini bildirmişti. Taraflar, İran ile ABD arasında süregelen nükleer müzakerelerde bugüne kadar Maskat ve Roma’da toplam 5 tur görüşme yaptı.

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