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İran Ve ABD Nükleer Müzakereleri Devam Ediyor

İRAN VE ABD’NİN NÜKLEER GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

İran ile ABD arasında nükleer müzakerelerin 6’ncı turunun 15 Haziran’da Umman’da yapılacağı açıklandı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bu müzakerelerle ilgili olarak, “İran ile ABD arasındaki dolaylı görüşmelerin bir sonraki turunun gelecek pazar günü Maskat’ta yapılması öngörülüyor” şeklinde ifade etti.

GÖRÜŞMELERİN GEÇMİŞİ

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından İran ile görüşmelerin 12 Haziran’da gerçekleşeceğini duyurmuştu. İran ile ABD arasında devam eden nükleer müzakere sürecinde, taraflar şimdiye kadar Maskat ve Roma’da toplam 5 tur görüşme gerçekleştirdi.

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