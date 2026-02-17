İran Ve ABD Olası Çatışmayı Önlemek İçin Görüşmelere Başladı

Amerika Birleşik Devletleri ve İran, potansiyel bir çatışmayı önlemek amacıyla müzakerelere yeniden başlamak üzere Cenevre’de bir araya geliyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, görüşmelere katılmak için İsviçre’ye ulaştı. Amerikan heyetini ise Steve Witkoff ve Jared Kushner temsil edecek.

TRUMP: GÖRÜŞMELERE DOLAYLI KATKIDA BULUNACAK

ABD Başkanı Donald Trump, bu müzakerelere dolaylı yoldan dahil olacağını belirtti. Olası bir anlaşma hakkında bilgi sorulduğunda, İran’ın sert bir müzakere tarzı benimsediği yönündeki görüşünü ifade etti. Geçen yaz gerçekleştirilen ABD’nin İran nükleer tesislerine yönelik saldırılarının etkisiyle Tahran yönetiminin bu sert tutumun sonuçlarını anladığını düşündüğünü belirten Trump, İran’ın bu sefer daha motive olduklarına dikkat çekerek, “Anlaşma yapmamanın sonuçlarını görmek istemediklerini düşünüyorum.” dedi.

MASADA KONUŞULACAK TEMEL BİLEŞENLER

Müzakerelerde ana konulardan biri, İran’ın nükleer programının kısıtlanması olacak. İran tarafı, görüşmelere katılmadan önce yalnızca nükleer meselelerin ele alınmasını talep etti. Ancak Amerikan heyeti, Tahran’ın balistik füze üretiminin de kısıtlanmasını istiyor. İran Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, olası bir anlaşmanın sürdürülebilirliği için Amerikan tarafının da ekonomik çıkarlar sağlaması gerektiğini vurguladı. Tahran, Washington’a petrol ve doğalgaz alanında ortaklık, madencilik yatırımları ve sivil uçak alımları gibi önerilerde bulundu. Görüşmeler, dolaylı olarak Umman’ın aracılığıyla sürdürülmekte.

RUBİO: DİPLOMASİ ÖNCELİKLİ SEÇENEK

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Macaristan’da yaptığı açıklamada, İran ile anlaşma sağlamanın zorluklarını dile getirdi. Yine de Trump’ın her zaman diplomasi yolunu tercih ettiğini aktardı. Trump’a yakınlığıyla bilinen Senatör Lindsey Graham ise, İran’daki yönetim değişikliği olmadan askeri güçlerin çekilmesinin büyük bir hata olacağını ifade etti. Graham, İran’da rejim karşıtı protestoculara destek verdikten sonra geri adım atmanın doğru olmayacağına dikkat çekerek, Amerikan yönetiminin sonucun alınması konusunda ısrarcı olması gerektiğini belirtti. Graham, “İran krizinin diplomasiyle çözümü için Trump yönetiminin önünde aylar değil haftalar var.” dedi.

İRAN’DAN HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA TATBİKAT

Amerikan ordusunun Ortadoğu’daki askeri yığınağını artırdığı bu dönemde, İran da Cenevre’deki müzakerelerden bir gün önce Hürmüz Boğazı’nda tatbikat yapmaya başladı. İran medyası, “Hürmüz Boğazı’nın Akıllı Kontrolü” adlı tatbikatın, “muhtemel güvenlik ve askeri tehditler” konusunda hazırlık seviyelerinin test edilmesi amacıyla gerçekleştirildiğini bildirdi. Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümü için kritik bir geçiş noktası olarak tanınıyor. İran, ABD ile olası bir savaş durumunda Hürmüz Boğazı’nı kapatacağı konusunda uyarılarda bulunmuştu.

MÜZAKERELERİN GEÇMİŞİ

İran ile ABD arasındaki nükleer görüşmeler, Haziran 2025’te İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik düzenledikleri saldırılar sonucunda kesintiye uğramıştı. 6 Şubat’ta Umman’da yeniden yapılan müzakerelerde, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, “İran ile ABD arasında Maskat’taki müzakereler, tarafların görüşmeleri sürdürme yönünde mutabakata varmasıyla sona erdi.” açıklamasında bulundu. Müzakereler, Tahran-Washington arasındaki tansiyonun yeniden yükselmesi ve Washington’un Tahran’a karşı bölgedeki askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşiyor.