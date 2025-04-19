İran Ve Abd Romada Bir Araya Geliyor

İRAN VE ABD HEYETLERİ ROMA’DA TOPLANIYOR

İran ve ABD’ye ait delegasyonlar, nükleer krizini çözmek amacıyla bugün İtalya’nın başkenti Roma’da dolaylı müzakereler gerçekleştirecek. Bu görüşmeler, geçtiğimiz hafta Umman’ın başkenti Maskat’ta yapılan birinci tur müzakerelerin ardından gelmektedir.

MÜZAKERELERDE UMAN’NIN ROLÜ DEVAM EDİYOR

İran heyetine liderlik eden Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ikinci tur müzakerelere İtalya’nın ev sahipliği yapsa da Umman’ın ara buluculuk işlevini sürdüreceğini belirtiyor. Bu durum, taraflar arasındaki müzakerelerin hızlanmasını sağlıyor.

FARKLI KONULARA YÖNELİK GÖRÜŞMELER

Her iki tarafın nükleer programına ilişkin mevcut sorunları çözmek için doğru adımlar atması gerektiği ifade ediliyor. İlgili taraflar, müzakerelerin sonuçları üzerine yoğunlaşacak ve var olan sorunları aşmak için çaba gösterecek.