İran ve ABD TekniK Görüşme Tarihinde Değişiklik

GÖRÜŞMELERİN ERTELENMESİ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile Umman’da gerçekleştirilecek üçüncü tur nükleer müzakereleri öncesindeki teknik görüşmenin cumartesi gününe ertelendiğini bildirdi. Bekayi, Umman’ın başkenti Maskat’ta yapılması planlanan teknik düzeydeki görüşmenin, tarafların ortak mutabakatı doğrultusunda her iki ülkenin heyet başkanlarının katılımıyla cumartesi günü gerçekleştirileceğini aktardı.

TEKNİK GÖRÜŞME DETAYLARI

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, daha önce yaptığı açıklamada, “Bu hafta çarşamba günü, uzmanlar düzeyinde teknik görüşme Umman’da yapılacak. Teknik düzeydeki görüşmede uzman heyetler, ayrıntılara girerek bir anlaşma için gerekli çerçeveyi oluşturacaklar. Ardından, cumartesi günü tekrar Umman’da görüşeceğiz ve teknik düzeyde yapılan görüşmeyi ele alarak, bir anlaşmaya ne kadar yakın olduğumuzu değerlendireceğiz” demişti.

ABD ile İran arasındaki müzakereler, öncelikle karşılıklı güven inşa etmeyi, ardından İran’ın nükleer programı hakkında bir anlaşmaya doğru çerçeve oluşturmayı hedefleyen süreçler olarak değerlendiriliyor. ABD, İran’ın nükleer silah yapımında kullanıldığına inandığı yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretimini durdurmasını talep ediyor. Öte yandan, nükleer programının her zaman barışçıl olduğunu savunan İran, yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programını “kısıtlamaya” hazır olduğunu belirtirken, ABD’nin geri adım atmadığına dair garantiler talep ediyor. İran, uranyum zenginleştirme santrifüjlerini sökmeye, uranyum zenginleştirmeyi tamamen durdurmaya veya zenginleştirilmiş uranyum stokunu 2015’teki anlaşmadaki seviyelerin altına düşürmeye sıcak bakmıyor.