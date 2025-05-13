İran Ve E3 Görüşmesi 16 Mayıs’ta

İRAN VE E3 ÜLKELERİ GÖRÜŞMELERE HAZIRLANIYOR

İran ile E3 olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın Avrupa tarafları olan İngiltere, Fransa ve Almanya’nın 16 Mayıs’ta İstanbul’da dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde nükleer konularda bir görüşme gerçekleştireceği bildiriliyor. Tahran merkezli “Irannuances” haber sitesinin aktardığına göre, İran ile E3, 2015 tarihli nükleer anlaşma çerçevesinde İran’ın nükleer programı ve mevcut yaptırımların kaldırılması konularında istişarelerde bulunmak üzere bir araya gelecek. Yapılacak görüşmelerin bakan yardımcıları ve üst düzey diplomatlar tarafından yürütüleceği ifade ediliyor.

NÜKLEER MÜZAKERE SÜRECİNDE CİDDİ GELİŞMELER

İran ile ABD arasında Umman’ın aracılığıyla süren nükleer müzakerelerin olumlu bir ilerleme kaydettiği açıklanırken, İran ABD’nin tek taraflı yaptırımlarının kaldırılması karşılığında nükleer programını kısıtlamaya hazır olduğunu belirtiyor. Ancak müzakerelerde Avrupa ülkelerinin yer almadığı dikkat çekiyor. Daha önce 2 Mayıs’ta Roma’da E3 ile İran arasında önceden planlanan bir görüşme, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin ertelenmesi nedeniyle iptal olmuştu.

TETİK MEKANİZMASI ENDİŞELERİ

İran, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmayla kaldırılan Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının tekrar devreye sokulmasını sağlayabilecek “tetik mekanizması” adı verilen maddenin, Avrupa ülkeleri tarafından faaliyete geçirilmesinden endişe ediyor. Bu mekanizmanın süresinin 18 Ekim’de sona ereceği öngörülürken, İran’ın nükleer programıyla ilgili bir çözüm üretilememesi durumunda Avrupa ülkelerinin bu tarihten önce durumu kullanabileceği tahmin ediliyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, 11 Mayıs’ta yayımladığı makalede, “tetik mekanizmasının kötüye kullanılmasının” bazı olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirterek, “Bu durum sadece Avrupa’nın anlaşmadaki rolünün sonu değil, aynı zamanda geri dönüşü olmayan bir hale gelebilecek gerginliğin tırmanması anlamına da gelebilir.” ifadelerini kullanmıştı. Erakçi, Avrupa ülkelerine yönelik olarak İran ile nükleer görüşmelere katılmaları çağrısında bulundu.