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İran Ve E3, İstanbul’da Toplanacak

İRAN VE E3 ÜLKELERİ GÖRÜŞME YAPACAK

İngiltere, Fransa ve Almanya’nın oluşturduğu E3 ülkeleri, 16 Mayıs’ta İran ile nükleer anlaşma konusunda İstanbul’da bir araya geliyor. Bu görüşmenin, İran’ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi önemli konuları ele almak amacıyla bakan yardımcıları ve üst düzey diplomatlar tarafından yürütüleceği belirtiliyor.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI

E3 olarak tanımlanan bu ülkelerin İran ile olan ilişkileri, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma çerçevesinde sürdürülen müzakerelerle yürütülüyor. İstanbul’daki toplantının, İran’ın nükleer programına dair yeni gelişmeler ve yaptırımlar üzerindeki etkilerini değerlendirmek açısından büyük öneme sahip olabiliyor. Başarılı bir müzakere süreci, taraflar arasında diyalog ve iş birliğini artırma potansiyeli taşıyor.

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