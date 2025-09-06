İran Ve Irak Arasındaki İşbirliği Stratejik

İRAN-IRAK İŞBİRLİĞİ STRATEJİK NİTELİK TAŞIYOR

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı ve İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Danışmanı Ali Laricani, başkent Tahran’da Irak Hikmet Hareketi lideri Ammar el-Hekim ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği, güvenlik anlaşmaları ve bölgesel istikrar konuları masaya yatırıldı. Laricani, Irak ile olan ilişkiyi “stratejik işbirliği” olarak tanımlayarak, “İran ile Irak arasındaki işbirliği stratejik bir nitelik taşıyor ve bugünün hareketli şartlarında bu işbirliği ve kardeşlik ruhu daha da somut hale gelmelidir” sözlerini kullandı.

REGİONDAKİ GÜVENLİK GELİŞMELERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Ammar el-Hekim, görüşmede İran’a yönelik İsrail saldırılarına dikkat çekti. “Bu savaş, İsrail rejiminin iddialarının aksine İran’ın bölgedeki etkisini artırdı” diyen Hekim, “İran’ın Siyonist rejimi ‘kanser tümörü’ olarak tanımlamakta haklı olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Artık tüm bölge, İsrail’in maceracı politikalarına karşı daha duyarlı hale geldi” ifadeleriyle konuyla ilgili düşüncelerini paylaştı.

Bu görüşme, bölgede devam eden güvenlik dinamiklerinin ışığında iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesine yönelik önemli adımların atıldığı bir dönemde gerçekleşti.