İran Ve İsrail Arasında Gerilim Yükseliyor

ARTAN GERİLİM PETROL FİYATLARINI ETKİLİYOR

İran ve İsrail arasındaki artan gerginlik, brent petrol fiyatlarının 78 dolara çıkmasına yol açtı. Bu durum, akaryakıt fiyatlarında kayda değer artışlara neden oldu. Son 1 haftalık dönemde motorin fiyatı 8.5 lira, benzin fiyatı ise 4.5 lira kadar yükseldi. Bu artışların ardından, motorine indirim olma ihtimali belirdi.

SON ZAMLAR VE FİYAT ARTILARI

Daha önce, 13 Haziran’da benzine 1 lira 47 kuruş, 14 Haziran’da motorine 1 lira 47 kuruş, 17 Haziran’da motorine 1 lira 70 kuruş, 19 Haziran’da benzine 1 lira 56 kuruş, motorine 1 lira 87 kuruş ve 21 Haziran’da motorine 3 lira 30 kuruş ile benzine 1 lira 51 kuruş zam uygulandı. Bu zamlarla birlikte İstanbul’da benzinin litre fiyatı 51.50 TL’ye, motorinin litre fiyatı ise 54.72 TL’ye ulaştı. Ankara’da ise benzin 52 lira 16 kuruşa, motorin 55 lira 56 kuruşa çıktı.

İNDİRİM BEKLENTİSİ VE GÜNCEL FİYATLAR

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bugün motorine yapılan 3 lira 30 kuruşluk zammın ardından, 24 Haziran Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 66 kuruş indirim yapılacak.