İran Ve İsrail Arasındaki Çatışma Büyüyor

İRAN VE İSRAİL ARASINDAKİ GERGİNLİK YENİ BİR BOYUTTA

İran ile İsrail arasındaki gerginlik, 13 Haziran 2025 sabahı gerçekleştirilen büyük bir askeri operasyonla yeni bir seviyeye ulaştı. İsrail, İran’daki nükleer tesisler ve askeri altyapılara yönelik geniş çaplı hava saldırıları başlattı. Bu gelişmeler, yalnızca Orta Doğu’yu değil, dünya genelinde büyük bir endişe yarattı. Peki, bu iki ülkenin karşı karşıya gelmesinin sebepleri neler? İşte anbean yaşanan olaylar…

İSRAİL’İN HAVA SALDIRISI

İsrail, “Yükselen Aslan Operasyonu” adı altında İran’ın nükleer tesislerine, balistik füze üretim merkezlerine ve önemli askeri hedeflerine yönelik kapsamlı bir saldırı düzenledi. Saldırı sırasında Tahran, Natanz, Khondab ve Khorramabad gibi şehirlerden patlama sesleri duyuldu. İran, saldırı sonucunda geçmişte Devrim Muhafızları Komutanı olarak görev yapmış Hossein Salami’nin de aralarında bulunduğu bazı üst düzey yetkililerin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ayrıca, sivil kayıpların yaşandığı ve bazı yerleşim alanlarının ciddi biçimde zarar gördüğü bilgisi geldi.

ABD yönetimi, bölgedeki asker ve diplomatlarını tahliye etmeye başladı. Pentagon, İran’ın İsrail’e veya bölgedeki ABD üslerine karşı bir misilleme yapma ihtimaline dikkat çekti. Buna karşılık, İran yönetimi, saldırıya yanıt olarak üçüncü bir gizli uranyum zenginleştirme tesisini devreye sokma niyetini açıkladı. Ayrıca, Batılı ülkeleri İsrail’e destek vermekle suçlayarak “tarihi misilleme” tehdidinde bulundu.

REGİONEL SAVAŞ İHTİMALİ

İsrail ve İran arasındaki bu çatışma, yalnızca iki ülkeyi değil, tüm Orta Doğu’yu etkileyebilir. Böyle bir durumun sonucunda Yemen’deki Husiler ve Lübnan’daki Hizbullah gibi İran destekli grupların da devreye girmesiyle bölgesel bir savaş olasılığı gündeme gelebilir. Bu olayların etkileri, büyük bir çatışma ortamı yaratabilir ve dünya genelinde pek çok ülkenin dikkatini çekebilir.