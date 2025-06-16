İran Ve İsrail Arasındaki Çatışmalar Süreçte

İRAN İLE İSRAİL ARASINDAKİ SALDIRILARIN 4. GÜNÜ

İran ve İsrail arasındaki karşılıklı saldırılar 4. güne ulaştı. İsrail’in acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, gece saatlerinde yaptığı açıklamada, başta Hayfa ve Tel Aviv olmak üzere çeşitli bölgelerde yerleşim alanları, enerji tesisleri ve kamu binalarının füzelerin hedefi olduğunu duyurdu. Füzelerin isabet etmesinin ardından patlamalar meydana gelirken, enkaz altında kalanları kurtarmak için Kızıl Davut Yıldızı ekipleri arama çalışmaları başlattı. Enkazdan çıkarılan çok sayıda yaralı hastanelere kaldırıldığı öğrenildi. Ayrıca, İsrail Ordusu vatandaşlara cep telefonlarına sığınaklardan çıkmamaları yönünde bildirim gönderdi.

İRAN’DAN GELEN SALDIRILAR VE ETKİLERİ

İran tarafından fırlatılan balistik füzelerin Hayfa’daki enerji santraline isabet ettiği belirtildi. Elektrik, petrol ve sanayi tesislerinin bulunduğu bölgede patlamaların ardından büyük çapta yangınlar oluştu. Tel Aviv’de de birçok noktada patlamalar yaşandı ve çeşitli binaların hasar gördüğü aktarıldı. İsrail Ordusu Hava Kuvvetleri, İran’ın başkenti Tahran’da karadan karaya füze üreten tesislerle radar üslerine saldırarak hedefleri imha ettiğini bildirdi. İki taraf arasındaki çatışma, can kayıplarının artmasına neden oldu. İran’da, İsrail’in saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 224’e çıkarken, yaralı sayısının 1481 olduğu öğrenildi. İran’ın misilleme saldırılarında ise ölü sayısının 16’ya ulaştığı bildirildi.

İKİ TARAFTA DA KLİMİK DURUM VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kızıl Davut Yıldızı, dün Tel Aviv’in güneyindeki Bat Yam’a düzenlenen saldırıda iki kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ve ölü sayısının 9’a yükseldiğini açıkladı. Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi verildi. İsrail ordusu, alarmlar sonrasında güvenli sığınaklara girilmesi gerektiğini vurguladı. Saldırıların ardından yapılan değerlendirmeler sonucunda, vatandaşların sığınaklardan çıkabileceği belirtildi. İç Cephe Komutanlığı, korunaklı alanlardan ayrılmaya izin verildiğini duyurdu.

NETANYAHU’NUN AÇIKLAMALARI VE TRUMP’IN GÖRÜŞLERİ

Başbakan Netanyahu, İran’a yönelik saldırıların rejim değişikliğine yol açabileceğini belirtti. Netanyahu, “Tahran yanıyor. Görevi tamamlamakta kararlıyız” biçiminde konuştu. Ayrıca, İran’ın Husiler’e nükleer silah aktarmak istediğinin istihbarat raporlarıyla ortaya çıktığını ifade etti. Trump ise, İsrail-İran çatışmasında ABD’nin müdahil olmadığını ancak müdahale olasılığının bulunduğunu belirterek, “Putin bu çatışmada arabuluculuk yapmaya açık” dedi. 13 Haziran’da İsrail, İran’ın nükleer tesislerine yönelik geniş çaplı saldırılar düzenlemiş, bu saldırılarda üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı ölmüştü. İran ordusunun İsrail’e düzenlediği misillemelerde 16 kişinin yaşamını yitirdiği ve 400’den fazla yaralı olduğu bildirildi. Türkiye, bu durumu kınayan birçok ülkeden biri oldu.