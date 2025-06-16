İran Ve İsrail Arasındaki Çatışmalar Süregeldi

İSRAİL-İRAN SORUNLARI DERİNLEŞİYOR

İran ile İsrail arasındaki karşılıklı saldırılar 4’üncü gününe girdi. İsrail Kızıl Davut Yıldızı’nın gece saatlerinde duyurduğu verilere göre, başta Hayfa ve Tel Aviv’in de bulunduğu birçok bölgede yerleşim yerleri, enerji tesisleri ve kamu binalarına füzeler isabet etti. Füzelerin düşmesiyle patlamalar meydana gelirken, enkaz altında kalanların kurtarılması için Kızıl Davut Yıldızı ekipleri tarafından arama-kurtarma çalışmaları sürdürüldü. Enkazdan çıkarılan çok sayıda yaralı hastanelere kaldırıldı. Ayrıca, İsrail Ordusu vatandaşların cep telefonlarına sığınaklardan çıkmamaları için bildirimler gönderdi.

İRAN’DAN BALİSTİK FÜZE SALDIRILARI

Hayfa şehrindeki enerji santraline İran’dan fırlatılan balistik füzelerin isabet etmesi sonucu bölgede patlamalar yaşandı ve büyük çapta yangınlar çıktı. Tel Aviv’de de birçok noktada patlamaların yaşandığı bildirildi. Kentte birçok bina hasar gördü ve ölü ile yaralıların olduğu açıklandı. İsrail Hava Kuvvetleri, İran’ın başkenti Tahran’daki karadan karaya füze üreten tesislere, radar üslerine ve fırlatma rampalarına yönelik hava saldırıları yaparak bu hedefleri imha etti. Böylece, Tahran’ın misillemeleriyle birlikte bir savaş halini alan çatışmalar iki taraf arasında can kaybını artırdı.

CAN KAYIPLARI ARTIYOR

İran’da İsrail saldırıları sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 224’e çıktığı bildirildi. Yaralı sayısının ise 1481 olduğu aktarılırken, İran’ın İsrail’e karşı düzenlediği misilleme saldırılarında ölenler 16’ya yükseldi. Kızıl Davut Yıldızı, Bat Yam’a gerçekleştirilen saldırıya ilişkin olarak 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ve ölenlerin sayısının 9’a çıktığını duyurdu. Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Böylece, İran’ın misillemelerinde ölenlerin sayısı da 16’ya yükseldi.

SAVUNMA UYARILARI VE NETANYAHU’UN AÇIKLAMALARI

İsrail ordusu, siren sesleri duyulunca güvenli alanlara girmeleri ve ikinci bir emre kadar kalmaları gerektiğini vurguladı. Acil durum alarmları, füzelerin ilerlediği yönlerde çaldı. Hükümet açıklamasına göre, yapılan durum değerlendirmesi sonrasında vatandaşların sığınaklardan çıkabileceği duyuruldu. İç Cephe Komutanlığı, korunaklı alanlardan ayrılmaya izin verildiğini bildirdi. Netanyahu, İran’a yönelik saldırıların rejim değişikliğine neden olabileceğini ifade ederek, “Tahran yanıyor. Görevi tamamlamakta kararlıyız” şeklinde konuştu. İran halkının isyan edip etmeyeceğinin zamanla belli olacağını söyledi.

ABD’DEN MÜDAHALE OLMASI MÜMKÜN

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABC News’e verdiği röportajda, ABD’nin şu an için çatışmaya müdahil olmadığını ancak müdahale etme ihtimalinin bulunduğunu belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in arabulucu olarak görev yapmaya açık olduğunu da aktardı. Diğer yandan, İsrail 13 Haziran’da İran’ın nükleer tesislerine geniş çaplı hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı ve bazı üst düzey komutanların hayatını kaybettiği, toplam sivil can kaybının 78 olarak açıklandığı aktarıldı. İran ordusunun İsrail’e yönelik balistik füzelerle gerçekleştirdiği misillemede ise 13 kişi öldü, 400’den fazla kişi yaralandı. Türkiye başta olmak üzere birçok ülke ise İsrail’i kınadı.