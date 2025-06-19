İran ve İsrail Arasındaki Çatışmalar Sürüyor

İSRAİL İLE İRAN ARASINDAKİ ÇATIŞMA SÜRÜYOR

İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar, 7. gününde devam ediyor. Tel Aviv’deki günlük yaşamda savaşın izleri daha belirgin hale geliyor. İran’ın önceki günlerde fırlattığı balistik füzelerin bazıları, Tel Aviv’deki binalara isabet ederek hasara yol açtı. Bu süreçte, İran ile İsrail arasındaki çatışmaların son durumunu merak edenler için önemli bilgiler var.

İRAN’IN SON SALDIRISINDA YARALILAR ARTTI

İran’ın gerçekleştirdiği son misilleme saldırısında İsrail’de 3’ü ağır olmak üzere 44 yaralı olduğu bildiriliyor. İsrail’in acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran’ın saldırısına ilişkin bilgiler paylaştı. Saldırının ardından sağlık ekiplerinin yaralılara tıbbi müdahalede bulunduğu ifade edildi. Ağır durumda olan 3 hastanın yanı sıra orta derece yaralı 2 kişi ve patlama ile şarapnel etkisinden dolayı hafif yaralanan 39 kişi kaydedildi. İran’ın, İsrail’i hedef alarak fırlattığı 20’den fazla füzeden bazıları başkent Tel Aviv çevresinde ve güneydeki Necef bölgesindeki bazı noktalara isabet etti.

İSRAİL’DEN GENCİ KAPSAYAN SALDIRILAR

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın çeşitli şehirlerindeki nükleer tesisleri ve ordu üst kademesini hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ile beraber bazı üst düzey komutanlar ve 9 nükleer bilim insanının hayatını kaybettiği belirtildi. Toplamda sivil kaybın 224 olarak açıklandığı bildirildi. İran ordusunun bu saldırılara karşılık olarak gerçekleştirdiği balistik füze saldırısında ise daha önce 24 kişinin öldüğü ve 500’den fazla kişinin yaralandığı aktarılmıştı. Türkiye başta olmak üzere birçok ülke, İsrail’i kınadı.