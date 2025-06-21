İran Ve İsrail Arasındaki Gerilim, Artışlar Yarattı

İRAN-İSRAİL GERİLİMİ PETROL FİYATLARINI ETKİLİYOR

İran ve İsrail arasındaki artan gerginlik, brent petrol fiyatlarının 78 dolara çıkmasına sebep oluyor. Bu gelişmeler, akaryakıt fiyatlarında kayda değer artışlara yol açıyor. Motorinin litre fiyatı 3,30 TL, benzinin litre fiyatı ise 1,51 TL artış gösterdi. Bu zamlar, ÖTV düzenlemeleri dışında, akaryakıt grubundaki en büyük tek seferlik artış olarak kaydediliyor.

AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ SON DURUM

Benzinin litresi 12 Haziran’da İstanbul’da 46 lira 96 kuruş, Ankara’da ise 47 lira 63 kuruş olarak belirlendi. 13 Haziran’da benzinin litre fiyatı İstanbul’da 48 lira 39 kuruşa yükselirken, motorin 46 lira 27 kuruşta kaldı. 19 Haziran’da benzin fiyatı 49 lira 97 kuruşa, motorin ise 51 lira 37 kuruşa çıktı. Aynı gün, Ankara’da benzin 50,64 TL’ye, motorin 52,22 TL’ye yükseldi.

YENİ ZAMLA FİYATLAR NE KADAR OLDU?

Gelen son zam ile birlikte, İstanbul’da benzinin litre fiyatı 51,50 TL’ye, motorinin fiyatı ise 54,72 TL’ye yükseldi. Ankara’da ise benzin 52 lira 16 kuruşa, motorin 55 lira 56 kuruşa çıktı. Son bir haftada motorin fiyatı 8,5 TL, benzin fiyatı ise 4,5 TL artış gösterdi. 13 Haziran’dan itibaren yapılan zamlar sonrası, 60 litrelik dizel bir aracın deposunu doldurmak için 500 lira daha fazla ödeme yapılması gerekecek. Ayrıca, benzinli bir araç için 270 liralık ek bir maliyet oluşuyor.