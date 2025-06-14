İran Ve İsrail Arasındaki Gerilim Artıyor

GERİLEN DİPLOMATİK İLİŞKİLER ARTAN ÇATIŞMALARLA DEVAM EDİYOR

İran ile İsrail arasında birkaç gündür yükselen gerilim, karşılıklı çatışmalarla doruk noktasına ulaştı. İran İçişleri Bakanı ve Devrim Muhafızları’nın üst düzey komutanı Tümgeneral Ahmad Vahidi, İsrail’e yönelik gerçekleştirilecek yeni saldırıların çok daha geniş kapsamlı olacağını söyledi. Vahidi, “Gerçek Vaat 3” adı verilen askeri operasyonun artan bir hızla sürdüğünü belirtti ve ilk aşamada 150 farklı noktanın hedef alındığını, bunun sadece bir başlangıç olduğunu vurguladı.

SAVAŞ YETENEKLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Vahidi, “Siyonist oluşuma güçlü bir darbe indirmiş olacağız” ifadesiyle birlikte bir sonraki füze saldırısında kullanılacak olan toplam füze sayısının yaklaşık 2 bin olacağını açıkladı. Ayrıca, sabah saat 09.02 itibariyle Kuzey İsrail’e doğru yeni bir insansız hava aracı dalgasının gönderildiğini belirten Vahidi, operasyonların gerekli görüldüğü sürece devam edeceğini aktardı. İran, şimdiye dek hedef aldığı kritik İsrail altyapı ve savunma noktalarını da gözler önüne serdi.