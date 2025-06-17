İran Ve İsrail Arasındaki Gerilim Tırmanıyor

GERİLİMİN ARTTIĞI BİR DURUM

İsrail’in 13 Haziran’da İran’ın nükleer tesislerine ve füze üslerine düzenlediği hava saldırıları gerilimi tırmandırdı. Bu saldırılara karşılık olarak İran, balistik ve hipersonik füzelerle İsrail’in Tel Aviv, Hayfa, Kiryat Gat ve Petah Tikva şehirlerine saldırılar düzenledi. Karşılıklı saldırılar 5. güne ulaşırken, İsrail de Tahran, Tebriz, Kirmanşah ve İsfahan gibi büyük İran şehirlerini hedef aldı. Bugüne kadar yaptığı saldırılar sonucunda, İran Genelkurmay Başkanı ve 9 nükleer bilim insanının yanı sıra 224 sivilin hayatını kaybettiği bildiriliyor. İran ordusu, İsrail’e yönelik balistik füzelerle yaptıkları misillemede ise 24 kişinin öldüğünü ve 500’den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Türkiye başta olmak üzere birçok ülke, İsrail’in bu eylemlerini kınadı.

İSRAİL’İN SAVUNMA SİSTEMİ İLE İLGİLİ ENDİŞELER

İsrailli askeri yetkililer, İran’dan gelen yoğun saldırılar karşısında Demir Kubbe hava savunma sisteminin tam anlamıyla beklentilerin altında kaldığını kabul etti. New York Times’ın haberine göre yapılan analizler, İran’ın yaklaşık 2 bin balistik füzeye sahip olduğunu ortaya koyarak, çatışmaların uzaması durumunda Tahran’ın İsrail’e karşı misilleme yapma potansiyelini gösteriyor. Uzmanlar, Demir Kubbe’nin gelişmiş teknolojisine rağmen, yüksek maliyetli savunma füzeleri dolayısıyla cephane sıkıntısı yaşayabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Askeri analistler, bu sistemin şu ana kadar İran füzelerinin yaklaşık %60’ını etkisiz hale getirebildiğini, ancak saldırı sayısı arttıkça mühimmat kaynaklarının yetersiz kalabileceğini vurguladı.

İRAN’IN FÜZE KAPASILATİ VE STRATEJİK SILAHLARI

İran, çatışmalarda genellikle balistik füzeleri kullanırken, zorlu durumda olduklarında az sayıda hipersonik füzeyi de devreye sokma eğiliminde olduğunu belirtti. Saatte 6.125 kilometre hıza kadar ulaşabilen bu füzelerin, hedefi vurduğu anda geniş bir alana güçlü bir şok dalgası yaydığı ifade ediliyor. Askeri uzmanlar, İran’ın henüz gelişmiş füze sistemlerini sınırlı ölçüde kullandığını ve eski teknolojiye sahip füzelerin esasen İsrail’in savunma sistemini zayıflatmak amacı taşıdığını aktardı. İran’ın en stratejik silahlarından biri olan Hürremşehr balistik füzesi de dikkat çekiyor. 13 metre uzunluğundaki bu gelişmiş füze, 2 bin kilometrelik menzil kapasitesi ile İran anakarasından Romanya’ya kadar ulaşabiliyor. Uzmanların değerlendirmesine göre, Hürremşehr devreye girerse, bölgesel dengeleri önemli ölçüde etkileyebilir. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’i hedef alabileceklerini ima etmesinin ardından, İran’ın Hürremşehr’i devreye sokabileceği ileri sürülüyor.