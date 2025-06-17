İran Ve İsrail Arasındaki Savaş Sürüyor

İRAN-İSRAİL SAVAŞINDA KRİTİK GELİŞMELER

İran ile İsrail arasındaki çatışmalar, sadece iki ülkeyi değil, tüm bölgeyi etkileyen bir kriz haline geliyor. Savaş süreci, İsrail’in nükleer tesislere yönelik düzenlediği saldırılar ile başlamışken, İran bu duruma geniş çaplı misillemelerle karşılık veriyor. Özellikle “Yükselen Aslan” ve “Gerçek Vaat 3” isimli operasyonlar savaşın seyrini belirleyici bir rol oynuyor. Şu anki duruma göre, İsrail, bugün Tahran’daki İran Devlet Televizyonu’na saldırdı. Bu saldırı, canlı yayınlara da yansıdı ve bina içinde çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

ASKERİ ÇATIŞMALARDA SON DURUM

İsrail, Tahran’a yönelik saldırılarına balistik füzelerle ve insansız hava araçlarıyla karşılık veren İran, son süreçte Tel Aviv’de sirenlerin çaldığı anları yaşatıyor. “Yükselen Aslan Operasyonu”, İran’ın nükleer potansiyelini hedef alarak savaşın fitilini ateşlemiş durumda. Tahran’daki Natanz ve İsfahan nükleer merkezleri vurulurken, önemli isimlerin hayatını kaybetmesi İran’da büyük bir öfkeye neden oldu. İran hükümeti durumu “savaş ilanı” olarak nitelendiriyor. Ayrıca, “Gerçek Vaat 3” adını verdiği operasyon ile İsrail topraklarına yüzlerce füze ve insansız hava aracı gönderdi. Tel Aviv, Hayfa ve Petah Tikva gibi büyük şehirler bu saldırıların hedefi olurken, İsrail hava savunma sistemleri de bazı saldırıları engellemekte zorlanıyor. Savaşın beşinci gününe girilirken can kaybı ve yıkım her geçen gün artıyor. İsrail kaynaklarına göre, 24 sivil yaşamını yitirdi ve 600’den fazla kişi yaralandı; ayrıca İran tarafında da önemli askeri ve sivil kayıplar yaşanıyor.

DİPLOMATİK ÇÖZÜM İHTİMALLERİ

İran-İsrail savaşıyla ilgili olarak, ABD Başkanı Donald Trump’tan dikkat çekici bir açıklama geldi. Trump, İran’ın nükleer programını durdurması için “son bir şans” verilmesi gerektiğini belirtti. Bu sözler, potansiyel bir diplomatik çözüm için umut ışığı doğuruyor. Bölgedeki gelişmeler uluslararası güvenliği tehdit ederken, enerji piyasaları da savaşın olumsuz etkisinden etkileniyor. Petrol fiyatlarında ani yükselişler görülürken, yatırımcıların güvenli limanlara yöneldiği gözleniyor. Trump, İran’ın başkenti Tahran’ın tahliye edilmesi gerektiğini de vurguladı ve “Tahran’daki herkes derhal tahliye edilmeli” ifadelerini kullandı.