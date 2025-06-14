İran Ve İsrail Arasındaki Tansiyon Artıyor

İRAN-İSRAİL GERİLİMİ TIRMANIYOR

İran’ın, İsrail’in başlattığı saldırılara karşı verdiği yanıtla birlikte iki ülke arasında tansiyon artıyor. İsrail, İran’daki hedeflere yönelik saldırılarına devam edeceğini belirtirken, savaşın ikinci gününde her iki taraf da karşılıklı hava saldırıları gerçekleştirdi. İsrail, sabah saatlerinde roket ve insansız hava araçlarının (İHA) hedef alındığını açıkladı. Times of Israel gazetesi, düzenlenen füze saldırılarında üç kişinin yaşamını yitirdiğini ve ağır yaralı birçok kişinin bulunduğunu aktardı. Bir ordu sözcüsü ise İran füzelerinin büyük çoğunluğunun hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Teyit edilmemiş haberlere göre, ABD’nin İsrail’e savunma desteği sağladığı öne sürüldü. Ayrıca, Tel Aviv’in de içinde bulunduğu bazı yerlerde füzelerin hedef aldığı ve engellenen füzelerin enkazlarının düştüğü bölgelerde birçok binanın hasar gördüğü bilgisi verildi. Cumartesi sabahı İsrail’in farklı noktalarında tekrar hava saldırısı alarmı verildi. İsrail ordusu, birçok İran İHA’nın etkisiz hale getirildiğini, saldırıların devam edeceğini duyurdu.

İRAN’DA PATLAMALAR YAŞANIYOR

İran’ın başkenti Tahran’da, gece saatlerinde hava savunma sisteminin devreye girdiği bildirildi. İran medyası ve tanıklar, kent merkezinde ve kuzeybatısında patlamalar yaşandığını aktardı. İran, İsrail’in büyük çaplı saldırıları sonucu onlarca kişinin yaşamını yitirdiğini ve yüzlerce kişinin yaralandığını duyurdu. İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, New York’taki BM Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmada, hayatını kaybedenlerin çoğunun siviller olduğunu, bu grupta kadın ve çocukların da yer aldığını belirtti. Ayrıca, saldırılarda ordunun üst düzey isimlerinden bazıları da hayatını kaybettiği bildirildi. İran kaynaklarına göre, hayatını kaybedenler arasında Devrim Muhafızları komutanı Hüseyin Selami, Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de bulunuyor. İran medyası, nükleer araştırma yapan en az altı üst düzey bilim insanının da saldırılarda öldüğünü aktardı.

İsrail, bölgede tek nükleer güç olarak İran’ın nükleer programını hedef alıyor. Verilen bilgilere göre, Tahran, Tebriz ve Şiraz gibi kalabalık şehirlerde 100’den fazla hedef vuruldu. Bu hedefler arasında uranyum zenginleştirme tesisi Natanz da bulunuyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Rafael Grossi, BM Güvenlik Konseyi’nde yaptığı açıklamada, yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirmesi yapılan Natanz’daki tesisin yer üstündeki kısmının imha edildiğini duyurdu. Nükleer silah üretimi için uranyumun yüzde 90 saflığa ulaşması gerektiğini belirten Grossi, İran’ın ayrıca İsfahan ve Fordo’daki nükleer tesislerinin de saldırıya uğradığını aktardı. Ancak IAEA, bu tesisler çevresinde sadece askeri hareketlilik olduğuna yönelik bilgi aldığını, olası hasarlara dair henüz net bilgiye sahip olmadığını belirtti.