İran Ve İsrail Arasındaki Tansiyon Yükseliyor. Demir Kubbe, Savunma Mekanizması Olarak Ön Planda

İran-İsrail Gelişmeleri ve Demir Kubbe’nin Önemi

Bölgede artan gerilimler, İran ile İsrail arasındaki gelişmeleri küresel gündemin öne çıkan konuları haline getiriyor. Bu süreçte, “Demir Kubbe nedir?” sorusu sosyal medya ve internet aramalarında sıkça gündeme geliyor. Kamuoyunun merak ettiği diğer sorular arasında “Demir Kubbe nerede konuşlu?” ve “Demir Kubbe sistemi olayı nedir?” yer alıyor. Şimdi, Demir Kubbe’nin ne olduğu ve nasıl çalıştığı hakkında detaylara bakalım.

Demir Kubbe Hava Savunma Sistemi

Demir Kubbe, özellikle kısa menzilli füze ve roket saldırılarına karşı geliştirilmiş bir hava savunma sistemi olarak İsrail tarafından tasarlanmıştır. 2011 yılında ilk kez faaliyete geçen bu sistem, Rafael Advanced Defense Systems firmasının ürünü. Gazze ve çevresinden atılan roketleri havada imha ederek, yerleşim alanlarının zarar görmesini engellemeyi hedefliyor. Son dönemdeki İran-İsrail gelişmeleri, Demir Kubbe’nin dünya genelindeki dikkatini yeniden artırdı.

Demir Kubbe’nin Çalışma Prensibi

Demir Kubbe, üç ana bileşen olan radar, komuta kontrol birimi ve önleme füzesi ile çalışıyor. Radar sistemi, yaklaşıp gelen roketleri tespit eder ve rotalarını analiz eder. Eğer hedefin yerleşim bölgesine düşeceği tahmin edilirse, füze sistemleri devreye girerek bu roketleri havada imha ediyor. Hedefin boş bir araziye düşeceği anlaşılırsa, müdahale edilmez. Öncelikle İsrail’in sınır bölgelerinde, özellikle Gazze, Lübnan sınırı ve büyük şehirlerin çevresinde konumlandırılmıştır. Demir Kubbe, İsrail savunma stratejisinin kritik bir unsuru olmuş durumda ve bugüne kadar binlerce roketi etkisiz hale getirmiştir.

İsrail’deki Demir Kubbe Sayısı

Orta Doğu’daki gerilimler, İsrail’in hava savunma kapasitesinin yeniden sorgulanmasına neden oldu. Vatandaşların sıkça araştırdığı sorulardan biri de “İsrail’de kaç tane Demir Kubbe var?” oldu. Ülkede çeşitli bölgelerde konuşlandırılan bu sistem, füze saldırılarına karşı en önemli savunma hattı olarak görev yapıyor. Edinilen bilgilere göre, İsrail’in elinde 10 ila 11 adet aktif Demir Kubbe bataryası bulunuyor. Bu bataryalar, stratejik noktalara yerleştirilmiş ve her biri yaklaşık 150 kilometrekarelik bir alanı koruma kapasitesine sahip. Her Demir Kubbe bataryasında, 3 ila 4 adet fırlatıcı bulunuyor ve her bir fırlatıcı, 20 adet Tamir önleyici füze taşıyabiliyor. Bu yapı, sistemin aynı anda birçok hedefi tespit edip etkisiz hale getirmesine olanak tanıyor. Demir Kubbe, sivil alanları tehdit eden kısa menzilli roket saldırılarına karşı yüksek başarı oranıyla dikkat çekiyor.