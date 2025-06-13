İran Ve İsrail Askeri Güç Karşılaştırması

ORTADOĞU’DA JEOPOLİTİK GERİLİMLER

Ortadoğu’daki jeopolitik gerilimler yeniden yükselirken, İran ve İsrail’in askeri kapasiteleri üzerine tartışmalar artıyor. Her iki ülkenin de farklı stratejileri ve caydırıcılık unsurları bulunuyor. Potansiyel bir çatışma senaryosunda hangi tarafın hangi avantajlara sahip olacağı dikkat çekiyor. İsrail, gelişmiş savunma teknolojileri, hava üstünlüğü ve etkili istihbarat ağlarıyla öne çıkıyor. Özellikle Mossad ve Aman’ın yürüttüğü dış operasyonlar, “önleyici saldırı” stratejisini destekliyor.

İSRAİL’İN ASKERİ KAPASİTELERİ

İsrail’in askeri gücünü incelersek; aktif personel sayısı yaklaşık 170.000, yedek personel ise 465.000’dir. Hava gücü, 600’den fazla savaş uçağından oluşuyor ve F-35 ve F-15 filoları dikkat çekiyor. Savunma sistemleri arasında Demir Kubbe, David’s Sling ve Arrow 3 bulunmaktadır. Nükleer kapasitesi resmi olarak doğrulanmasa da, yaklaşık 80-100 nükleer başlığa sahip olduğu tahmin ediliyor. Deniz gücü açısından gelişmiş denizaltılar ve fırkateynler, özellikle nükleer kapasite taşıyabilen Dolphin sınıfı denizaltılarıyla öne çıkıyor.

İRAN’IN ASKERİ KAPASİTELERİ

İran ise Ortadoğu’nun en büyük ordularından birine sahip. Yaklaşık 580.000 aktif personel ve 350.000 yedek ile dikkat çekiyor. Hava gücü, 300’e yakın savaş uçağından oluşuyor; çoğu ise eski modellere ait (Mig-29, F-14, Su-24). İran, 2.000 km menzil kapasitesine sahip balistik füzeler ve birçok drone geliştirme kapasitesiyle öne çıkıyor. Nükleer programı, zenginleştirilmiş uranyum stoğu nedeniyle uluslararası kamuoyunun gündeminde. Son yıllarda siber savunma ve saldırı kapasitesini de artırdı.

SİHA TEKNOLOJİLERİNDEKİ YARIŞ

İsrail, SİHA teknolojisinde dünyanın en iyi ülkelerinden biri olarak öne çıkıyor. Geliştirdiği İHA’lar ile keşif, saldırı ve elektronik harp görevlerini yerine getirebiliyor. Öne çıkan modeller arasında Heron, Hermes 450/900 ve Harop (kamikaze drone) yer alıyor. İran ise nicelik olarak ciddi bir İHA üretim kapasitesine sahip. Düşük maliyetli ve etkili sistemler geliştirerek bunları müttefik aktörlere, Hizbullah, Husi milisleri ve Rusya gibi ülkelere gönderiyor. Öne çıkan modeller arasında Shahed-129, Mohajer-6, Ababil-3 ve Shahed-136 (intihar drone’u) bulunuyor.

DENİZ GÜCÜNE GENEL BAKIŞ

İsrail’in deniz gücü, nicelikten ziyade yüksek teknolojiye ve stratejik caydırıcılığa dayanıyor. Özellikle nükleer kapasite taşıyabileceği düşünülen Dolphin sınıfı denizaltıları, Doğu Akdeniz’de gizli bir caydırıcılık unsuru olarak görev yapıyor. Toplam donanma personeli yaklaşık 10.000 ve 5 adet Dolphin sınıfı denizaltısı bulunuyor. İran’ın deniz gücü ise Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi üzerinde yoğunlaşmış durumda. İran Donanması, geleneksel güçler ve ideolojik yapıya dayanan Devrim Muhafızları Donanması’ndan oluşuyor.

GELECEKTEKİ OLASI ÇATIŞMALAR

Uzmanlar, İsrail’in teknolojik ve istihbarat üstünlüğü karşısında İran’ın kitlesel insan gücü ve bölgedeki vekil güç ağlarının öne çıktığını belirtiyor. Ancak olası bir doğrudan savaş yalnızca bu iki ülkeyi değil, tüm Ortadoğu’yu etkileyebilecek ciddi bir krize yol açabilir.