İran ve İsrail Çatışmaları Devam Ediyor

ÇATIŞMALARIN DEVAMI

İsrail’in İran’daki nükleer tesislere ve füze üslerine düzenlediği saldırının ardından iki ülke arasındaki çatışmalar altıncı gününe girdi. 18 Haziran sabahı erken saatlerden itibaren her iki tarafın saldırıları sürmeye devam ediyor. İsrail ordusu, Tahran çevresinde çeşitli hava saldırıları yaptığını duyurdu. Reuters’in aktardığına göre, İran medyası başkent Tahran ile batısındaki Kerec kentinde patlamaların duyulduğunu bildirdi. İsrail ordusu, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda, Tahran’ın 18. bölgesindeki sivillere hitaben, bölgede kısa süre içinde yeni saldırılar olacağını belirtip derhal tahliye etmeleri gerektiğini söyledi.

İRAN’DAN YENİ FUZE SALDIRISI

Bu gelişmelerle birlikte İran, İsrail’e yönelik yeni bir füze saldırısı gerçekleştirdi. İran Devrim Muhafızları, Tel Aviv’deki bazı mahalleler için tahliye emri verdi. Bu bilgi İran medyasınca doğrulandı. İsrail ordusu, halkı sığınaklara gitmeleri konusunda uyardı ve ülkenin birçok yerinde siren seslerinin yükseldiği belirtildi. İran’ın resmi haber ajansı IRNA’ya göre, saldırıda “Kheiber-Shakan” (Kale Kırıcı) adı verilen uzun menzilli füzeler de kullanıldı. Bu, bir saat içinde İran tarafından İsrail’e yapılan ikinci füze saldırısı oldu.

HAMANEY’İN MESAJLARI

İran’ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, X platformunda yaptığı paylaşımlarda ülkesinin “Siyonistlerle asla uzlaşmayacağını” ifade etti. Paylaşımlarından birinde, “Siyonistlere asla merhamet göstermeyeceğiz” açıklaması yer aldı. Hamaney, başka bir mesajında ise “Savaş başlıyor” demesi dikkat çekti. Bu açıklamalar, Hamaney’in ABD Başkanı Donald Trump’ın yakın zamanda yaptığı açıklamalardan sonraki ilk yorumları arasında bulunuyor. Trump, ABD’nin Hamaney’in nerede olduğunu bildiğini fakat “şimdilik ortadan kaldırmayacağını” ifade etmişti. Ayrıca, Amerikan basınında Trump’ın İsrail’in Hamaney’i öldürme planını veto ettiği bilgisi yer aldı.

ABD BAŞKANININ GÖRÜŞMESİ

İsrail ve Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmenin içeriği hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. BBC, konuyla ilgili detay almak için Beyaz Saray’a başvurdu. G7 Zirvesi kapsamında alma yapılan ZDF kanalında Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını desteklediğini belirtti. Merz, “İsrail ordusunun ve hükümetinin bunu yapma cesaretini göstermesine büyük saygı duyuyorum” ifadelerini kullandı.

İRAN’IN NÜKLEER PROGRAMI

Almanya Başbakanı, İran rejiminin yıllardır “saldırılarla, cinayetlerle, Hizbullah ve Hamas üzerinden dünyaya ölüm ve yıkım” getirdiğini ve müzakere masasına dönülmediği takdirde İran’ın nükleer programının “tamamen yok edilmesinin” gündeme gelebileceğini ifade etti. Merz, programın büyük ölçüde sona erdiğini düşündüğünü ancak İsrail’in bu programı tamamen yok edebilecek silahlarının bulunmadığını, ABD’nin ise böyle bir kapasiteye sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, Welt TV’ye verdiği röportajda, İsrail saldırılarının İran rejimini “zayıflattığını” ve “ülkenin geleceğinin artık belirsiz olduğunu” belirtti.

İSTİHBARAT AÇIKLAMALARI

İngiltere’nin MI6’nın eski başkanı Sir John Sawers ise BBC’ye yaptığı açıklamalarda, İsrail’in İran’daki en kritik nükleer tesisleri vurmadığını, zira bu tesislerin yerin derinliklerinde bulunduğunu söyledi. “Bu tür hedeflere sadece Amerikalılar ulaşabilir” diyen Sawers, Washington’un önünde iki seçenek olduğunu belirtti: “Ya İsrail’e katılıp işi tamamlamak ya da diplomatik bir çıkış yolu bulmak.” Ayrıca, Sawers, İsrail’in asıl amacının ABD’yi çatışmaya dahil etmek olduğunu ve böylece Amerikan gücüyle İran’ın nükleer programının tamamen ortadan kaldırılabileceğini ileri sürdü. Ancak, “Hasar görmüş ama hâlâ faal bir nükleer programa sahip bir İran’la karşı karşıya kalma riski de var” şeklinde uyarıda bulundu.