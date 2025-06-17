İran Ve İsrail Çatışmaları Devam Ediyor

İran VE İSRAİL ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR DİMİŞ KAYNAKLARLA DEVAM EDİYOR

İran ve İsrail arasındaki çatışmalar 5 gündür tüm şiddetiyle sürüyor. MOSSAD karargahının İran ordusu tarafından hedef alındığı bildiriliyor. Bu durum, İsrail’in kalbine inen ciddi bir darbe olarak değerlendirilirken, “demir kubbe” savunma sistemi bir kez daha etkisiz hale geliyor.

İran Silahlı Kuvvetleri, sabah saatlerinde Tel Aviv’in kuzey kısmındaki Glilot bölgesindeki askeri ve istihbarati tesisleri vurdu. Yerel kaynaklar, Askeri İstihbarat (Aman) birimi ve MOSSAD’a ait yapıları içeren kompleksin hedef alındığını doğruladı. Saldırının ardından bölgede büyük bir patlama gerçekleşti. İsrail, “gizlilik kararı” almış olsa da hasarın ciddi olduğu yönünde bilgiler geliyor. Haaretz gazetesi, saldırıya uğrayan bölgenin “askeri birim ve istihbarat yapıları barındıran Glilot karargâhı” olduğunu aktararak durumu doğruladı.