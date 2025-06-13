İran Ve İsrail’in Askeri Güçleri Karşılaştırılıyor

JEOPOLİTİK GERİLİM VE ASKERİ KAPASİTELERİNİ ÖNE ÇIKARAN İKİ GÜÇ

Ortadoğu’da artan jeopolitik gerilimler, İran ve İsrail’in askeri kapasitelerini yeniden gündeme getiriyor. Gelişmiş teknolojileri, hava üstünlüğü ve etkili istihbarat ağlarıyla İsrail öne çıkarken, İran sayıca daha üstün ve asimetrik savaş stratejisi ile dikkat çekiyor. İsrail’in nükleer kapasitesi, İran’ın ise uzun menzilli füze programı ve nükleer faaliyetleri ile ilgili merak edilen pek çok konu mevcuttur. Özellikle, “İsrail’in nükleer bombası var mı?” sorusu sıklıkla gündeme getiriliyor. Israil’in gece saatlerinde İran’a düzenlediği saldırı sonrası, İran tarafından bir misilleme yapıldığı bildiriliyor.

ASKERİ KAPASİTELER: İSRAİL VE İRAN

İran ve İsrail’in askeri kapasitesi göz önünde bulundurulduğunda, her iki ülkenin de farklı stratejilere ve caydırıcılık unsurlarına sahip olduğu dikkat çekiyor. İsrail, gelişmiş savunma teknolojileri, hava gücü ve etkili istihbarat ağlarıyla tanınıyor. Özellikle Mossad ve Aman gibi istihbarat kurumları, ülkenin “önleyici saldırı” stratejisini destekliyor.

– Asker Sayısı: Yaklaşık 170.000 aktif personel + 465.000 yedek

– Hava Gücü: 600’den fazla savaş uçağı, F-35 ve F-15 filosu

– Savunma Sistemleri: Demir Kubbe, David’s Sling, Arrow 3

– Nükleer Kapasite: Resmî olarak doğrulanmasa da 80-100 civarında nükleer başlığa sahip olduğu tahmin ediliyor

– Deniz Gücü: Gelişmiş denizaltılar ve fırkateynler, özellikle nükleer kapasite taşıyan Dolphin sınıfı denizaltılar ön plana çıkıyor.

Öte yandan, İran, bölgedeki en büyük ordularından birine sahip. Askeri güçlerin yanı sıra, konvansiyonel silahlı kuvvetleri ile bölgesel vekil güçler üzerinden yürütülen asimetrik savaş stratejisi ile öne çıkıyor.

– Asker Sayısı: Yaklaşık 580.000 aktif personel + 350.000 yedek

– Hava Gücü: 300’e yakın savaş uçağı, çoğunlukla eski model

– Füze Programı: 2.000 km menzilli balistik füzeler ve çok sayıda drone geliştirme kapasitesi

– Nükleer Program: Zenginleştirilmiş uranyum stoğu nedeniyle nükleer silaha oldukça yakın olduğu öne sürülüyor.

– Siber Güç: Son yıllarda siber savunma ve saldırı kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapıyor.

SİHA VE DENİZ GÜCÜ YETENEKLERİ

İsrail, SİHA teknolojisinde önde gelen ülkelerden birisi konumunda. Ülke, üretmiş olduğu İHA’larla keşif, saldırı ve elektronik harp görevlerini gerçekleştirebiliyor. Öne çıkan modeller arasında Heron, Hermes 450/900 ve Harop bulunmaktadır.

İran da İHA üretiminde büyük bir kapasiteye sahiptir. Düşük maliyetli sistemler geliştirerek bu drone’ları müttefiklerine gönderiyor. Öne çıkan modeller arasında Shahed-129, Mohajer-6, Ababil-3 ve Shahed-136 yer alıyor.

İsrail’in deniz gücü yüksek teknoloji ve stratejik caydırıcılığa dayanmaktadır. Özellikle nükleer kapasite taşıdığı düşünülen Dolphin sınıfı denizaltılar, Doğu Akdeniz’de caydırıcılık unsuru olarak görev yapıyor.

Toplam donanma personeli 10.000 civarında, 5 adet Dolphin sınıfı denizaltısı bulunuyor.

İran’ın deniz gücü ise Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’nde yoğunlaşmaktadır. İran Donanması, geleneksel ve ideolojik yapıdaki Devrim Muhafızları Donanması’ndan oluşmakta ve asimetrik deniz savaşı taktikleri geliştirmekte.

Uzmanlara göre, “İsrail’in teknolojik ve istihbarat üstünlüğü karşısında İran’ın kitlesel insan gücü ve bölgedeki vekil ağları öne çıkıyor.” Ancak doğrudan bir savaşın çıkması, yalnızca bu iki ülkeyi değil, tüm Ortadoğu’yu olumsuz yönde etkileyebilecek bir krize neden olabiliyor.