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İran Ve İsrail Saldırıları Şiddetlendi

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ GERİLİM ARTIK CİDDİ BOYUTTA

İran ile İsrail arasında karşılıklı saldırılar yoğunlaşmaya başladı. İsrail, İran’ın başkenti Tahran’da yeni bir saldırı dalgası başlatıyor. Bu gelişmeye İran hemen cevap veriyor ve İsrail’in Hayfa şehrine balistik füzelerle karşılık veriyor.

HAYFA’DA PATLAMALAR VE YANGINLAR

Hayfa’da meydana gelen patlamaların ardından, şehirde birden fazla noktada yangınlar çıkıyor. Bu durum karşısında İsrailliler paniğe kapılarak sığınaklara kaçıyor. Bazı vatandaşlar o anları kaydetmeye çalışırken, bir İsrailli, İran’ın füzelerini cep telefonuyla çekerken beklenmedik bir olayla karşılaşıyor. Füzelerden biri, çok yakınına isabet ediyor.

ÖNEMLİ

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Yangın Kontrol Altına Alındı, İhbar

İzmir Konak'taki bir inşaat deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında hastalar güvenle tahliye edildi; can kaybı ve yaralanma olmadı.
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Nazilli’de Sünnet Düğünü Yapıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, bir çiftin oğulları için düzenledikleri sünnet düğününde süslü bir tekneyle yapılan konvoy dikkat çekti. Renkli anlar yaşandı.

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