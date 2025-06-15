İran Ve İsrail Saldırıları Şiddetleniyor

İRAN VE İSRAİL ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR ŞİDDETİNİ ARTIRIYOR

İran ve İsrail arasındaki saldırıların şiddeti giderek artıyor. Tahran, İsrail’deki kritik noktalara yönelik saldırılarını sürdürüyor. Bu hedeflerden birisi de İsrail Başbakanı Netanyahu’nun konutu oldu. Ancak, “Peki, Netanyahu öldü mü?” sorusu gündeme gelmiş durumda. İsrail medyası, İran bombardımanının Hadera’daki elektrik santralini ve Netanyahu’nun Kayserya’daki konutunu hedef aldığını bildirdi. Saldırının büyüklüğü ile ilgili detaylar ise paylaşılmadı.

İSRAİL ORDUSU HAREKETE GEÇİYOR

İsrail ordusu, İran tarafından 50 balistik füzenin ateşlendiğini açıklayarak, halkı ülke genelinde sığınaklarda bulunmaya çağırdı. Bu dönemde açık alanlarda hareketin kısıtlanması ve kalabalık toplanmalardan kaçınılması konusunda uyarılar yapıldı. Hava savunma sistemlerinin, füzeleri engellemek amacıyla devreye alındığı bilgisi verildi.

İRAN’IN SALDIRILARI VE SONUÇLARI

İsrail, 13 Haziran tarihinde İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisleri ve ordunun üst kademesini hedef alan geniş ölçekli saldırılar düzenledi. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı, çeşitli üst düzey komutanlar ve 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Ayrıca, toplamda 78 sivilin can kaybı yaşandığı açıklandı. İran ordusu, İsrail’e yönelik balistik füzelerle gerçekleştirdiği misillemede ise 13 kişinin hayatını kaybettiği ve 400’den fazla yaralı olduğu belirtildi. Bu gelişmelerin ardından Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke, İsrail’i kınadı.