İran Ve Mısır İlişkileri Güçleniyor

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI BİLGİ VERİYOR

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Mısır’da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gelişmeler üzerine görüştü. İran resmi ajansına göre, Erakçi, Kahire’de Sisi tarafından kabul edildi. Görüşmede, iki ülke yetkilileri arasındaki temasların son aylarda güçlenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİNDEN GÜÇLÜ DEĞERLENDİRME

Erakçi, İran ve Mısır gibi stratejik ülkeler arasında bölgede yaşanan güncel hassas gelişmelerle ilgili istişareler ve işbirliğinin “faydalı ve yapıcı” olduğunu belirtti. Bu tür diyalogların devam etmesinin gerekliliğini de vurguladı. Ayrıca, İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü saldırılara dikkat çekerek, İslam ülkelerinin ortak ve etkili adımlar atması gerektiğini ifade etti.

SİSİ’NİN GAZZE’YE YÖNELİK ÇABALARI

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, iki ülke arasındaki sürekli istişarelerin sürdürülmesi ve ikili ilişkilerin karşılıklı çıkar ve saygı temelinde ilerlemesi gerektiğini belirtti. Sisi, Mısır’ın Gazze’deki soykırımı durdurma yönündeki çabalarını vurguladı ve bölgedeki gerginliklerin kontrol altına alınması için üstlendiği rolü dile getirdi.

İRAN VE ABD ARASINDAKİ GÖRÜŞMELER

Görüşmenin bir diğer önemli konusu da, Erakçi’nin İran ile ABD arasındaki müzakereler hakkında Mısır Cumhurbaşkanı’na verdiği bilgiler oldu. Bu detay, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin nasıl etkilendiği konusunda ilgi çekici bir bağlam sunuyor.