İran Ve Rusya Kültürel İlişkileri Güçleniyor

KÜLTÜREL İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ

İran’da başlayan “Rus Kültür Haftası”, İran ve Rusya arasındaki kültürel ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla düzenleniyor. Tahran’daki Vahdet Salonu’nda yapılan açılış törenine, İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Abbas Salihi ile Rusya Kültür Bakanı Olga Lyubimova’nın yanı sıra birçok diplomat, sanatçı ve kültür elçisi katıldı.

ETKİNLİĞİN AMACI

Açılışta konuşan Bakan Salihi, bu etkinliğin Tahran-Moskova ilişkilerini derinleştirmek ve güçlendirmek için önemli bir fırsat sunacağını vurguladı. “Rusya bizim için sadece komşu bir ülke değil, iki millet arasında kadim tarihi ilişkiler var. Özellikle kültür ve edebiyat alanında, hem çağdaş tarihte hem de günümüzde İran ve Rusya arasında kapsamlı ilişkiler kurulmuştur.” şeklinde ifade etti.

RUS SANATÇILARDAN GÖSTERİLER

Açılış töreninin ardından Rus sanatçılar, konuklara müzik ve dans gösterileri sunmaya başladı. Etkinlik boyunca Tahran, İsfahan gibi çeşitli İran kentlerinde 110’dan fazla Rus sanatçı sahne alacak. Bu sanatçılar, bir hafta süresince ziyaretçilere klasik ve çağdaş Rus kültüründen örneklerle dolu konserler, sergiler ve film gösterimleri sunacak.