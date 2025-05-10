İran Ve Suudi Arabistan Görüştü

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ARAKÇİ SUUDİ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Suudi Arabistan’a bir diplomatik heyetle düzenlediği ziyarette Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir araya geldi. Cidde’de gerçekleştirilen bu önemli görüşmede, İran ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkilerin mevcut durumu masaya yatırıldı. Arakçi ve Al Suud, iki ülkenin liderlerinin ilişkileri her alanda geliştirme konusundaki ortak hedefinin üzerinde durarak kararlılıklarını vurguladı.

FİLİSTİN MESELESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Arakçi, görüşme sırasında özellikle Filistin ile ilgili tehdit ve zorluklara dikkat çekti. “İslam dünyasının bu mesele karşısında birlik içinde hareket etmesi gerekiyor” ifadesini kullanan Arakçi, bölgede devam eden “soykırımın” sonlanması gerektiğini belirtti. Ayrıca, bölgeyi hedef alan sömürge planlarının engellenmesinin önemine vurgu yaptı.

İRAN-ABD GÖRÜŞMELERİNE DİKAT ÇEKİLDİ

Görüşme sırasında Arakçi, Suudi mevkidaşı Al Suud’a İran ile ABD arasında devam eden dolaylı görüşmelere dair son gelişmeleri de aktardı. Bu konunun bölgesel istikrar açısından önemli olduğu vurgulandı. Arakçi’nin açıklamaları, bölgedeki ilişkilerin geliştirilmesi ve uluslararası konular üzerinde iş birliği yapılması adına kayda değer bir adımdı.