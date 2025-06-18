İran, WhatsApp’ı Kapatmaları İçin Çağrıda Bulundu

İRAN’IN WHATSAPP ÇAĞRISIYLA YENİ KRİZ

Orta Doğu’da, İran ile İsrail arasındaki çatışmalar her geçen gün artarak devam ederken, dijital alanda da yeni bir kriz ortaya çıkıyor. İran hükümeti, vatandaşlarına WhatsApp uygulamasını derhal silmeleri yönünde bir çağrı yaptı. Tahran yönetimi, bu mesajlaşma uygulamasının kullanıcıların kişisel bilgilerini ve lokasyon verilerini toplayarak İsrail’e ilettiğini belirtse de, bu iddialara dair somut bir teknik kanıt sunmadı.

WHATSAPP’TAN YANIT

WhatsApp konu hakkında açıklama yaptı ve “Bu tarz yanlış iddialar, hizmetlerimizin engellenmesi için bir bahane olabilir. Oysa halkın bu hizmete şu anda her zamankinden fazla ihtiyacı var” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Konum takibi yapmıyoruz, kimin kiminle mesajlaştığını kaydetmiyoruz ve kişisel mesajlara dair günlükler tutmuyoruz” açıklamasında bulundu. Meta şirketine bağlı olan uygulama, uçtan uça şifreleme sistemi ile güvenli bir şekilde çalışıyor. Bu sistem sayesinde, gönderilen mesaj sadece alıcı ve gönderici tarafından görülebiliyor. Mesajın içeriğine araya giren herhangi bir üçüncü taraf, hizmet sağlayıcılar dahil, erişim sağlayamıyor.